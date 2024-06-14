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Россия хочет участвовать в проекте новой АЭС в Турции, заявили в Госдуме

Россия хочет участвовать в проекте новой АЭС в Турции, заявили в Госдуме - 14.06.2024, ПРАЙМ

Россия хочет участвовать в проекте новой АЭС в Турции, заявили в Госдуме

Москва намерена участвовать в проекте новой АЭС в турецком Синопе, сообщил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T09:08+0300

2024-06-14T09:08+0300

2024-06-14T09:08+0300

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АНКАРА, 14 июн – ПРАЙМ. Москва намерена участвовать в проекте новой АЭС в турецком Синопе, сообщил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный. Делегация ГД провела рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", а также встретилась в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции. По словам Завального, в Турции планируется строить две большие АЭС и российская сторона хочет принять участие в проекте в Синопе. "Это четыре блока - два блока по два блока. Каждый блок по 1250 мегаватт. Схема предлагается 50 на 50. Проект финансируем, представляется для совместного привлечения инвестиций. Турецкий генподрядчик", — заявил он на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции. Парламентарий добавил, что турецкая сторона рассматривает также варианты строительства АЭС с корейскими, китайскими визами. Завальный рассказал, что "Росатом" имеет конкурентные преимущества в этом плане. "Первое — то, что сейчас строится АЭС "Аккую". Второе — самые лучшие в мире реакторы. Третье — стопроцентное, подготовленный персонал. Четвертое — стоимость. Я думаю, решение Турции случится в ближайший год. У Турции амбициозные планы по увеличению мощностей атомной энергетики к 2025 году. Я на 90 процентов уверен, что это будет российский проект. Понимая наши конкретные преимущества", — заявил он.

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