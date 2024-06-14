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Глава Астрахани Полумордвинов объявил об уходе в отставку - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Глава Астрахани Полумордвинов объявил об уходе в отставку
Глава Астрахани Полумордвинов объявил об уходе в отставку - 14.06.2024, ПРАЙМ
Глава Астрахани Полумордвинов объявил об уходе в отставку
Глава Астрахани Олег Полумордвинов объявил в соцсетях о принятии "непростого для себя решения" и о том, что он "вынужден оставить пост главы города". | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:00+0300
2024-06-14T12:21+0300
астрахань
отставка
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - ПРАЙМ. Глава Астрахани Олег Полумордвинов объявил в соцсетях о принятии "непростого для себя решения" и о том, что он "вынужден оставить пост главы города". "Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города", — написал он в Telegram-канале. Кроме того, он поблагодарил астраханцев за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях, а также команду муниципалитета, с которой работал и депутатов городской думы. "Сделано многое и я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, и шаг за шагом, общими усилиями, Астрахань будет расцветать и становиться комфортнее для жизни", — заключил он.Олег Полумордвинов стал главой муниципального образования "Городской округ город Астрахань" 6 июня 2022 года, ранее заниимал должность исполняющего обязанности главы администрации Астрахани.
https://1prime.ru/20240609/stomatologiya--848861844.html
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астрахань, отставка
АСТРАХАНЬ, отставка
12:00 14.06.2024 (обновлено: 12:21 14.06.2024)
 
Глава Астрахани Полумордвинов объявил об уходе в отставку

Глава Астрахани Полумордвинов сообщил, что вынужден оставить свой пост

Астрахань
Астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - ПРАЙМ. Глава Астрахани Олег Полумордвинов объявил в соцсетях о принятии "непростого для себя решения" и о том, что он "вынужден оставить пост главы города".
"Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города", — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, он поблагодарил астраханцев за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях, а также команду муниципалитета, с которой работал и депутатов городской думы.
"Сделано многое и я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, и шаг за шагом, общими усилиями, Астрахань будет расцветать и становиться комфортнее для жизни", — заключил он.
Олег Полумордвинов стал главой муниципального образования "Городской округ город Астрахань" 6 июня 2022 года, ранее заниимал должность исполняющего обязанности главы администрации Астрахани.
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