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Российские дилеры переписали цены на кроссовер Belgee X50 - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Российские дилеры переписали цены на кроссовер Belgee X50
Российские дилеры переписали цены на кроссовер Belgee X50 - 14.06.2024, ПРАЙМ
Российские дилеры переписали цены на кроссовер Belgee X50
Белорусский кроссовер Belgee X50 с момента старта продаж в России подорожал на 55 тысяч рублей, сообщает портал "За рулем". | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:47+0300
2024-06-14T15:47+0300
россия
авто
белоруссия
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Белорусский кроссовер Belgee X50 с момента старта продаж в России подорожал на 55 тысяч рублей, сообщает портал "За рулем"."Белорус" пришел на российский рынок в сентябре 2023 года. Его цена в тот момент составляла "от 2 235 990 руб. в модификации Active, от 2 345 990 руб. в версии Style и в версии Prestige от 2 445 990 рублей". Однако, отметили эксперты "За рулем", стоимость каждой модели выросла на 55 тысяч рублей, до 2 290 990, 2 400 990 и 2 500 990 рублей соответственно.Ранее агентство "Автостат" сообщало, что Belgee с 1 июля официально выйдет на российский рынок, дистрибьютором бренда станет компания "Слава Моторс Рус". При этом, еще в марте 2024 года белорусский кроссовер вошел в десятку лидеров автомобильного рынка РФ.
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россия, авто, белоруссия
РОССИЯ, Авто, БЕЛОРУССИЯ
15:47 14.06.2024
 
Российские дилеры переписали цены на кроссовер Belgee X50

Белорусский кроссовер Belgee X50 подорожал на ₽55 тыс. со старта продаж в России

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области
Производство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Белорусский кроссовер Belgee X50 с момента старта продаж в России подорожал на 55 тысяч рублей, сообщает портал "За рулем".
"Белорус" пришел на российский рынок в сентябре 2023 года. Его цена в тот момент составляла "от 2 235 990 руб. в модификации Active, от 2 345 990 руб. в версии Style и в версии Prestige от 2 445 990 рублей". Однако, отметили эксперты "За рулем", стоимость каждой модели выросла на 55 тысяч рублей, до 2 290 990, 2 400 990 и 2 500 990 рублей соответственно.
Ранее агентство "Автостат" сообщало, что Belgee с 1 июля официально выйдет на российский рынок, дистрибьютором бренда станет компания "Слава Моторс Рус". При этом, еще в марте 2024 года белорусский кроссовер вошел в десятку лидеров автомобильного рынка РФ.
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