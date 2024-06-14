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Российские дилеры переписали цены на кроссовер Belgee X50

Российские дилеры переписали цены на кроссовер Belgee X50 - 14.06.2024, ПРАЙМ

Российские дилеры переписали цены на кроссовер Belgee X50

Белорусский кроссовер Belgee X50 с момента старта продаж в России подорожал на 55 тысяч рублей, сообщает портал "За рулем". | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T15:47+0300

2024-06-14T15:47+0300

2024-06-14T15:47+0300

россия

авто

белоруссия

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Белорусский кроссовер Belgee X50 с момента старта продаж в России подорожал на 55 тысяч рублей, сообщает портал "За рулем"."Белорус" пришел на российский рынок в сентябре 2023 года. Его цена в тот момент составляла "от 2 235 990 руб. в модификации Active, от 2 345 990 руб. в версии Style и в версии Prestige от 2 445 990 рублей". Однако, отметили эксперты "За рулем", стоимость каждой модели выросла на 55 тысяч рублей, до 2 290 990, 2 400 990 и 2 500 990 рублей соответственно.Ранее агентство "Автостат" сообщало, что Belgee с 1 июля официально выйдет на российский рынок, дистрибьютором бренда станет компания "Слава Моторс Рус". При этом, еще в марте 2024 года белорусский кроссовер вошел в десятку лидеров автомобильного рынка РФ.

https://1prime.ru/20240614/gai-849165247.html

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россия, авто, белоруссия