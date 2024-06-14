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Байден "огрызнулся" на совместной пресс-конференции с Зеленским - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Байден "огрызнулся" на совместной пресс-конференции с Зеленским
Байден "огрызнулся" на совместной пресс-конференции с Зеленским - 14.06.2024, ПРАЙМ
Байден "огрызнулся" на совместной пресс-конференции с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Джо Байден "огрызнулся" и отчитал корреспондента агентства Bloomberg в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T08:38+0300
2024-06-14T08:39+0300
политика
джо байден
пресс-конференция
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден "огрызнулся" и отчитал корреспондента агентства Bloomberg в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на проходящем в Италии саммите G7. Об этом сообщает Daily Mail.Как рассказывает издание, в тот момент, когда американский президент и Зеленский "рекламировали" подписание соглашения о безопасности между Украиной и США, журналист зада вопрос о путях достижения перемирия в секторе Газа – это и вызвало негодование Байдена.Хозяин Овального кабинет пообещал ответить на вопрос о Газе позже и обратился к представителям СМИ: "Я бы хотел, чтобы вы, ребята, немного играли по правилам. Я здесь, чтобы поговорить о критической ситуации на Украине. Вы спрашиваете меня о другом".Позднее он сказал, что не уверен в скором достижении перемирия в секторе Газа, но надежда на это его не покидает.Вчера Зеленский и Байден подписали соглашение о безопасности между Украиной и США, которое не содержит никаких обязательств со стороны Соединенных Штатов по применению сил для защиты Киева.Не включены в документ и какие бы то ни было финансовые обязательства Вашингтона. Но в нем отражены намерения Белого дома работать с конгрессом над выполнением обязательств в области безопасности, включая "долгосрочное финансирование" Украины.
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джо байден, пресс-конференция
Политика, Джо Байден, пресс-конференция
08:38 14.06.2024 (обновлено: 08:39 14.06.2024)
 
Байден "огрызнулся" на совместной пресс-конференции с Зеленским

DM: Байден отчитал журналиста за вопрос о Газе на пресс-конференции с Зеленским

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден "огрызнулся" и отчитал корреспондента агентства Bloomberg в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на проходящем в Италии саммите G7. Об этом сообщает Daily Mail.
Как рассказывает издание, в тот момент, когда американский президент и Зеленский "рекламировали" подписание соглашения о безопасности между Украиной и США, журналист зада вопрос о путях достижения перемирия в секторе Газа – это и вызвало негодование Байдена.
Хозяин Овального кабинет пообещал ответить на вопрос о Газе позже и обратился к представителям СМИ: "Я бы хотел, чтобы вы, ребята, немного играли по правилам. Я здесь, чтобы поговорить о критической ситуации на Украине. Вы спрашиваете меня о другом".
Позднее он сказал, что не уверен в скором достижении перемирия в секторе Газа, но надежда на это его не покидает.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
"Грозит войной": в США заволновались из-за безумного решения Байдена
12 июня, 17:00
Вчера Зеленский и Байден подписали соглашение о безопасности между Украиной и США, которое не содержит никаких обязательств со стороны Соединенных Штатов по применению сил для защиты Киева.
Не включены в документ и какие бы то ни было финансовые обязательства Вашингтона. Но в нем отражены намерения Белого дома работать с конгрессом над выполнением обязательств в области безопасности, включая "долгосрочное финансирование" Украины.
 
ПолитикаДжо Байденпресс-конференция
 
 
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