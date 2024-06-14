https://1prime.ru/20240614/bayden-849159977.html

Премьеру Италии Мелони пришлось "ловить" блуждающего Байдена на саммите G7

Премьеру Италии Мелони пришлось "ловить" блуждающего Байдена на саммите G7 - 14.06.2024, ПРАЙМ

Премьеру Италии Мелони пришлось "ловить" блуждающего Байдена на саммите G7

Президент Соединенных Штатов Джо Байден начал "блуждать" после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии, из-за чего хозяйка саммита - итальянский... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T09:02+0300

2024-06-14T09:02+0300

2024-06-14T09:52+0300

происшествия

джо байден

джорджа мелони

саммит g7

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/36/841313632_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8de7bd0e88394d75740989f25accc60c.jpg

МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден начал "блуждать" после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии, из-за чего хозяйка саммита - итальянский премьер-министр Джорджа Мелони – была вынуждена "возвращать" американского президента обратно к группе лидеров. Об этом рассказывает The New York Post, комментируя соответствующее видео.На опубликованных кадрах видно, что лидеры G7 и главы Еврокомиссии и Евросовета приветствуют парашютистов, но Байден в этот момент увлеченно смотрит в другую сторону. Позднее американский лидер, отдалившись на несколько шагов, приблизился к одному из парашютистов и заговорил с ним, показывая одобрительный жест.В итоге премьер-министр Италии подошла к Байдену и, взяв его за руку, жестом показала, что необходимо вернуться. Вновь собравшись в группу, лидеры стран G7 расположились рядом для фотографирования, при этом президент США надел солнцезащитные очки, хотя к этому моменту уже вечерело.В материале NYP отмечается, что впоследствии старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил на своей странице в соцсети X, что видео с места происшествия было искажено.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, джорджа мелони, саммит g7