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Премьеру Италии Мелони пришлось "ловить" блуждающего Байдена на саммите G7
Премьеру Италии Мелони пришлось "ловить" блуждающего Байдена на саммите G7 - 14.06.2024, ПРАЙМ
Премьеру Италии Мелони пришлось "ловить" блуждающего Байдена на саммите G7
Президент Соединенных Штатов Джо Байден начал "блуждать" после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии, из-за чего хозяйка саммита - итальянский... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T09:02+0300
2024-06-14T09:02+0300
2024-06-14T09:52+0300
происшествия
джо байден
джорджа мелони
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден начал "блуждать" после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии, из-за чего хозяйка саммита - итальянский премьер-министр Джорджа Мелони – была вынуждена "возвращать" американского президента обратно к группе лидеров. Об этом рассказывает The New York Post, комментируя соответствующее видео.На опубликованных кадрах видно, что лидеры G7 и главы Еврокомиссии и Евросовета приветствуют парашютистов, но Байден в этот момент увлеченно смотрит в другую сторону. Позднее американский лидер, отдалившись на несколько шагов, приблизился к одному из парашютистов и заговорил с ним, показывая одобрительный жест.В итоге премьер-министр Италии подошла к Байдену и, взяв его за руку, жестом показала, что необходимо вернуться. Вновь собравшись в группу, лидеры стран G7 расположились рядом для фотографирования, при этом президент США надел солнцезащитные очки, хотя к этому моменту уже вечерело.В материале NYP отмечается, что впоследствии старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил на своей странице в соцсети X, что видео с места происшествия было искажено.
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джо байден, джорджа мелони, саммит g7
Происшествия, Джо Байден, Джорджа Мелони, саммит G7
Премьеру Италии Мелони пришлось "ловить" блуждающего Байдена на саммите G7
NYP: Джордже Мелони пришлось возвращать блуждающего Байдена в ходе встречи G7
МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден начал "блуждать" после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии, из-за чего хозяйка саммита - итальянский премьер-министр Джорджа Мелони – была вынуждена "возвращать" американского президента обратно к группе лидеров. Об этом рассказывает The New York Post
, комментируя соответствующее видео
.
На опубликованных кадрах видно, что лидеры G7 и главы Еврокомиссии и Евросовета приветствуют парашютистов, но Байден в этот момент увлеченно смотрит в другую сторону. Позднее американский лидер, отдалившись на несколько шагов, приблизился к одному из парашютистов и заговорил с ним, показывая одобрительный жест.
В итоге премьер-министр Италии подошла к Байдену и, взяв его за руку, жестом показала, что необходимо вернуться. Вновь собравшись в группу, лидеры стран G7 расположились рядом для фотографирования, при этом президент США надел солнцезащитные очки, хотя к этому моменту уже вечерело.
В материале NYP отмечается, что впоследствии старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил на своей странице в соцсети X, что видео с места происшествия было искажено.