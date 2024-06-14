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В Россию вернулся привычный и недорогой седан Toyota
В Россию вернулся привычный и недорогой седан Toyota - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулся привычный и недорогой седан Toyota
На российский рынок поступили новые седаны Toyota Corolla, сообщил журнал "За рулем". | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T08:47+0300
2024-06-14T08:47+0300
2024-06-14T09:38+0300
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авто
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. На российский рынок поступили новые седаны Toyota Corolla, сообщил журнал "За рулем". Отмечается, что цены на них стартуют от 2 348 000 рублей. По данным журнала, купить машину 2022 года выпуска за такую сумму с учетом утилизационного сбора и всех документов предлагает самарский частный продавец. Модель представлена 116-сильным турбомотором объемом 1,2 литра с вариатором. У нее есть светодиодные фары, кондиционер, адаптивный круиз-контроль, мультируль и другое.Кроме того, частники из Томска и Хасавюртаа предлагают аналогичную модель за 2 350 000 рублей, в Перми — за 2 420 000 рублей, в Москве – за 2 450 000 рублей, пишет "ЗР".Также отмечается, что новые Toyota Corolla с 1,5-литровым 121-сильным атмосферником, продаются в нескольких российских городах.
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авто, toyota, спрос на легковые авто
Экономика, Авто, Toyota, спрос на легковые авто
В Россию вернулся привычный и недорогой седан Toyota
"ЗР": в РФ начались продажи абсолютно нового Toyota Corolla от 2,35 млн рублей
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ.
На российский рынок поступили новые седаны Toyota Corolla, сообщил журнал "За рулем"
.
Отмечается, что цены на них стартуют от 2 348 000 рублей. По данным журнала, купить машину 2022 года выпуска за такую сумму с учетом утилизационного сбора и всех документов предлагает самарский частный продавец. Модель представлена 116-сильным турбомотором объемом 1,2 литра с вариатором. У нее есть светодиодные фары, кондиционер, адаптивный круиз-контроль, мультируль и другое.
Кроме того, частники из Томска и Хасавюртаа предлагают аналогичную модель за 2 350 000 рублей, в Перми — за 2 420 000 рублей, в Москве – за 2 450 000 рублей, пишет "ЗР".
Также отмечается, что новые Toyota Corolla с 1,5-литровым 121-сильным атмосферником, продаются в нескольких российских городах.
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