https://1prime.ru/20240614/corolla-849159156.html

В Россию вернулся привычный и недорогой седан Toyota

В Россию вернулся привычный и недорогой седан Toyota - 14.06.2024, ПРАЙМ

В Россию вернулся привычный и недорогой седан Toyota

На российский рынок поступили новые седаны Toyota Corolla, сообщил журнал "За рулем". | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T08:47+0300

2024-06-14T08:47+0300

2024-06-14T09:38+0300

экономика

авто

toyota

спрос на легковые авто

https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_76df32514b2235e90ad517010456fdfd.jpg

МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. На российский рынок поступили новые седаны Toyota Corolla, сообщил журнал "За рулем". Отмечается, что цены на них стартуют от 2 348 000 рублей. По данным журнала, купить машину 2022 года выпуска за такую сумму с учетом утилизационного сбора и всех документов предлагает самарский частный продавец. Модель представлена 116-сильным турбомотором объемом 1,2 литра с вариатором. У нее есть светодиодные фары, кондиционер, адаптивный круиз-контроль, мультируль и другое.Кроме того, частники из Томска и Хасавюртаа предлагают аналогичную модель за 2 350 000 рублей, в Перми — за 2 420 000 рублей, в Москве – за 2 450 000 рублей, пишет "ЗР".Также отмечается, что новые Toyota Corolla с 1,5-литровым 121-сильным атмосферником, продаются в нескольких российских городах.

https://1prime.ru/20240613/volga-849124168.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, toyota, спрос на легковые авто