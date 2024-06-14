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G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей

G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей - 14.06.2024, ПРАЙМ

G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей

"Большая семерка" обещала продолжить притеснять доходы Москвы от энергоносителей, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T18:46+0300

2024-06-14T18:46+0300

2024-06-14T18:46+0300

политика

потолок цен на нефть

g7

энергоносители

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БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" обещала продолжить притеснять доходы Москвы от энергоносителей, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект."Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров", — указано в тексте. Уточняется, что речь идет о потолке цен на нефть.Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).

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потолок цен на нефть, g7, энергоносители