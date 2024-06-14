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G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей
G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей - 14.06.2024, ПРАЙМ
G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей
"Большая семерка" обещала продолжить притеснять доходы Москвы от энергоносителей, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T18:46+0300
2024-06-14T18:46+0300
2024-06-14T18:46+0300
политика
потолок цен на нефть
g7
энергоносители
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БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" обещала продолжить притеснять доходы Москвы от энергоносителей, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект."Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров", — указано в тексте. Уточняется, что речь идет о потолке цен на нефть.Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
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потолок цен на нефть, g7, энергоносители
Политика, потолок цен на нефть, G7, энергоносители
G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей
G7 обещала продолжить "оказывать давление" на доходы России от энергоносителей
БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" обещала продолжить притеснять доходы Москвы от энергоносителей, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров", — указано в тексте.
Уточняется, что речь идет о потолке цен на нефть.
Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
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