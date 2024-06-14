Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240614/davlenie-849195138.html
G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей
G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей - 14.06.2024, ПРАЙМ
G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей
"Большая семерка" обещала продолжить притеснять доходы Москвы от энергоносителей, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T18:46+0300
2024-06-14T18:46+0300
политика
потолок цен на нефть
g7
энергоносители
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e87c28ebb46f3c4c3b07178817469eb.jpg
БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" обещала продолжить притеснять доходы Москвы от энергоносителей, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект."Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров", — указано в тексте. Уточняется, что речь идет о потолке цен на нефть.Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
https://1prime.ru/20240614/flot--849193284.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35c7992975ef95dd33b70d850b49e696.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
потолок цен на нефть, g7, энергоносители
Политика, потолок цен на нефть, G7, энергоносители
18:46 14.06.2024
 
G7 обещала продолжить притеснять доходы России от энергоносителей

G7 обещала продолжить "оказывать давление" на доходы России от энергоносителей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" обещала продолжить притеснять доходы Москвы от энергоносителей, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров", — указано в тексте.
Уточняется, что речь идет о потолке цен на нефть.
Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
Встреча участников саммита G20 с представителями Business 20 и Labour 20
Кэмерон пообещал "гоняться за нефтью" и выследить "теневой" флот России
17:47
 
Политикапотолок цен на нефтьG7энергоносители
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала