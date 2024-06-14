https://1prime.ru/20240614/dtp-849180744.html
Три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них - дети
Три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них - дети - 14.06.2024, ПРАЙМ
Три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них - дети
Минивэн в Благовещенске выехал на тротуар и сбил пешеходов, сообщают очевидцы. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:03+0300
2024-06-14T15:03+0300
2024-06-14T15:18+0300
происшествия
благовещенск
дтп
погибшие
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн — ПРАЙМ. Минивэн в Благовещенске выехал на тротуар и сбил пешеходов, сообщают очевидцы.По их словам, происшествие произошло около 20.00 (14.00 мск) по местному времени на улице Василенко перед поворотом на улицу Воронкова.В социальные сети выложили видео, на котором виден минивэн, вылетающий на огромной скорости с дороги на тротуар, где в тот момент находилось минимум девять человек.По данным правительства Приамурья, три человека погибли, двое из них — дети.На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи – шесть из Благовещенска, два из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу.Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что водитель имел признаки алкогольного опьянения. Его задержали, заведено уголовное дело.Ранее пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу сообщала, что школьный автобус попал в аварию на 132 км трасы Кемерово — Новокузнецк. Пострадало пять человек.
https://1prime.ru/20240614/granta-849165377.html
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благовещенск, дтп, погибшие
Происшествия, Благовещенск, ДТП, погибшие
Три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них - дети
Автомобиль в Благовещенске вылетел на тротуар в толпу людей, есть погибшие
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн — ПРАЙМ. Минивэн в Благовещенске выехал на тротуар и сбил пешеходов, сообщают очевидцы.
По их словам, происшествие произошло около 20.00 (14.00 мск) по местному времени на улице Василенко перед поворотом на улицу Воронкова.
В социальные сети выложили видео, на котором виден минивэн, вылетающий на огромной скорости с дороги на тротуар, где в тот момент находилось минимум девять человек.
По данным правительства Приамурья, три человека погибли, двое из них — дети.
На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи – шесть из Благовещенска, два из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу.
Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что водитель имел признаки алкогольного опьянения. Его задержали, заведено уголовное дело.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу сообщала, что школьный автобус попал в аварию на 132 км трасы Кемерово — Новокузнецк. Пострадало пять человек.
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