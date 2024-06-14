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Bloomberg: G7 хочет сократить доход России от нефти и металлов
Bloomberg: G7 хочет сократить доход России от нефти и металлов - 14.06.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: G7 хочет сократить доход России от нефти и металлов
Руководство государств-участников G7 в рамках встречи в Италии намерено пообещать ужесточить обеспечение потолка цен на российскую нефть и препятствовать... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:58+0300
2024-06-14T10:58+0300
2024-06-14T11:14+0300
энергетика
нефть
g7
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Руководство государств-участников G7 в рамках встречи в Италии намерено пообещать ужесточить обеспечение потолка цен на российскую нефть и препятствовать будущим энергетическим проектам Москвы, а также сокращать доходы от реализации металлов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ. Отмечается, что "лидеры G7 также пообещают сделать больше, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушению доступа (России — ред.) к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты", также они продолжат сокращать доходы России от металлов". По данным агентства, "Большая семерка" также примет обязательство бороться "с использованием Россией обманных альтернативных методов судоходства для обхода... санкций". Встреча лидеров G7 проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.Президент России Владимир Путин 13 июня продлил на полгода указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть.Ранее ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
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нефть, g7, россия, санкции против рф
Энергетика, Нефть, G7, РОССИЯ, санкции против РФ
Bloomberg: G7 хочет сократить доход России от нефти и металлов
Bloomberg: G7 пообещает ужесточить обеспечение потолка цен на российскую нефть
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Руководство государств-участников G7 в рамках встречи в Италии намерено пообещать ужесточить обеспечение потолка цен на российскую нефть и препятствовать будущим энергетическим проектам Москвы, а также сокращать доходы от реализации металлов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.
Отмечается, что "лидеры G7 также пообещают сделать больше, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушению доступа (России — ред.) к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты", также они продолжат сокращать доходы России от металлов".
По данным агентства, "Большая семерка" также примет обязательство бороться "с использованием Россией обманных альтернативных методов судоходства для обхода... санкций".
Встреча лидеров G7 проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
Президент России Владимир Путин 13 июня продлил на полгода указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть.
Ранее ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
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