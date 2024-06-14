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Кэмерон пообещал "гоняться за нефтью" и выследить "теневой" флот России
Кэмерон пообещал "гоняться за нефтью" и выследить "теневой" флот России - 14.06.2024, ПРАЙМ
Кэмерон пообещал "гоняться за нефтью" и выследить "теневой" флот России
Страны Большой семерки будут стремиться отслеживать российский "теневой" флот нефтяных танкеров и блокировать его движение, заявил британский министр... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:47+0300
2024-06-14T17:47+0300
2024-06-14T17:47+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Страны Большой семерки будут стремиться отслеживать российский "теневой" флот нефтяных танкеров и блокировать его движение, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в интервью итальянской газете Corriere della Sera.Кэмерон отметил, что G7 "охотится" за компаниями, помогающими России обходить санкции, по всему миру. "Нам еще предстоит выследить призрачный флот, который незаконно перевозит российскую нефть: каждый раз, когда они приближаются к итальянскому порту, я хочу убедиться, что их останавливают", - сказал британский министр.По его словам, страны Семерки "покажут Путину, что полностью поддерживают Украину". "Мы будем гоняться за деньгами, нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину", заявил Кэмерон. США и G7 в 2022 году поставили цель ограничить стоимость российского "черного золота", снизив возможности Москвы получать прибыль от энергопоставок и позволив ее нефти "вращаться" на рынке для предотвращения глобального ценового шока. Однако спустя полтора года Запад достиг только одной цели, писала ранее газета The New York Times. Российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, что вынуждает задаться вопросом об эффективности санкционной политики стран "Большой семерки", подчеркивает NYT.
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g7, дэвид кэмерон, владимир путин, сво, газ и нефть, политика
G7, Дэвид Кэмерон, Владимир Путин, СВО, Газ и нефть, политика
Кэмерон пообещал "гоняться за нефтью" и выследить "теневой" флот России
Дэвид Кэмерон предложил блокировать танкеры с российской нефтью в портах Италии
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Страны Большой семерки будут стремиться отслеживать российский "теневой" флот нефтяных танкеров и блокировать его движение, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в интервью итальянской газете Corriere della Sera
.
Кэмерон отметил, что G7 "охотится" за компаниями, помогающими России обходить санкции, по всему миру. "Нам еще предстоит выследить призрачный флот, который незаконно перевозит российскую нефть: каждый раз, когда они приближаются к итальянскому порту, я хочу убедиться, что их останавливают", - сказал британский министр.
По его словам, страны Семерки "покажут Путину, что полностью поддерживают Украину". "Мы будем гоняться за деньгами, нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину", заявил Кэмерон.
США и G7 в 2022 году поставили цель ограничить стоимость российского "черного золота", снизив возможности Москвы получать прибыль от энергопоставок и позволив ее нефти "вращаться" на рынке для предотвращения глобального ценового шока. Однако спустя полтора года Запад достиг только одной цели, писала ранее газета The New York Times
. Российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, что вынуждает задаться вопросом об эффективности санкционной политики стран "Большой семерки", подчеркивает NYT.
План Запада буксует. России не помешали получать доходы от нефти