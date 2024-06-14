https://1prime.ru/20240614/g7-849177525.html
G7 ограничит доступ к своим финсистемам за поддержку СВО
G7 ограничит доступ к своим финсистемам за поддержку СВО - 14.06.2024, ПРАЙМ
G7 ограничит доступ к своим финсистемам за поддержку СВО
Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:44+0300
2024-06-14T13:44+0300
2024-06-14T13:44+0300
спецоперация на украине
g7
финансовая система
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_4712dc3ee2a223d3c3c72584cdcde7d4.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, которые якобы поддерживают проведение спецоперации РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. "Организации, включая финансовые институты, которые способствуют приобретению Россией предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины... Мы (страны G7 - ред.) ограничим доступ к нашим финансовым системам для определенных физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские организации, которые занимаются подобной практикой", - приводит агентство выдержку из черновика итогового заявления. По данным агентства, лидеры в совместном заявлении также заявят о намерении ввести санкции против компаний, которые якобы помогают России "обходить санкции на нефть", транспортируя ее "обманным путем". Кроме того, страны "Большой семерки" намерены принять меры в отношении субъектов в КНР, других странах, "материально поддерживающих военную машину России". В проекте документа также говорится, что страны "Большой семерки" выступают против якобы милитаризации, а также деятельности по принуждению и запугиванию со стороны Китая в Южно-Китайском море. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
https://1prime.ru/20240614/sanktsii-849166789.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_b1982e439ee42e7252de1750c1717685.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
g7, финансовая система
Спецоперация на Украине, G7, финансовая система
G7 ограничит доступ к своим финсистемам за поддержку СВО
Страны G7 ограничат лицам, поддерживающим проведение СВО, доступ к своим финсистемам
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, которые якобы поддерживают проведение спецоперации РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.
"Организации, включая финансовые институты, которые способствуют приобретению Россией предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины... Мы (страны G7 - ред.) ограничим доступ к нашим финансовым системам для определенных физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские организации, которые занимаются подобной практикой", - приводит агентство выдержку из черновика итогового заявления.
По данным агентства, лидеры в совместном заявлении также заявят о намерении ввести санкции против компаний, которые якобы помогают России "обходить санкции на нефть", транспортируя ее "обманным путем".
Кроме того, страны "Большой семерки" намерены принять меры в отношении субъектов в КНР, других странах, "материально поддерживающих военную машину России".
G7 хочет расширить антироссийские санкции, сообщил Bloomberg
В проекте документа также говорится, что страны "Большой семерки" выступают против якобы милитаризации, а также деятельности по принуждению и запугиванию со стороны Китая в Южно-Китайском море.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.