Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
G7 ограничит доступ к своим финсистемам за поддержку СВО - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240614/g7-849177525.html
G7 ограничит доступ к своим финсистемам за поддержку СВО
G7 ограничит доступ к своим финсистемам за поддержку СВО - 14.06.2024, ПРАЙМ
G7 ограничит доступ к своим финсистемам за поддержку СВО
Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:44+0300
2024-06-14T13:44+0300
спецоперация на украине
g7
финансовая система
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_4712dc3ee2a223d3c3c72584cdcde7d4.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, которые якобы поддерживают проведение спецоперации РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. "Организации, включая финансовые институты, которые способствуют приобретению Россией предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины... Мы (страны G7 - ред.) ограничим доступ к нашим финансовым системам для определенных физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские организации, которые занимаются подобной практикой", - приводит агентство выдержку из черновика итогового заявления. По данным агентства, лидеры в совместном заявлении также заявят о намерении ввести санкции против компаний, которые якобы помогают России "обходить санкции на нефть", транспортируя ее "обманным путем". Кроме того, страны "Большой семерки" намерены принять меры в отношении субъектов в КНР, других странах, "материально поддерживающих военную машину России". В проекте документа также говорится, что страны "Большой семерки" выступают против якобы милитаризации, а также деятельности по принуждению и запугиванию со стороны Китая в Южно-Китайском море. Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
https://1prime.ru/20240614/sanktsii-849166789.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_b1982e439ee42e7252de1750c1717685.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
g7, финансовая система
Спецоперация на Украине, G7, финансовая система
13:44 14.06.2024
 
G7 ограничит доступ к своим финсистемам за поддержку СВО

Страны G7 ограничат лицам, поддерживающим проведение СВО, доступ к своим финсистемам

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© fotolia.com / Nonwarit
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Лидеры "Большой семерки" в совместном коммюнике заявят, что ограничат доступ к своим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, которые якобы поддерживают проведение спецоперации РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.
"Организации, включая финансовые институты, которые способствуют приобретению Россией предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины... Мы (страны G7 - ред.) ограничим доступ к нашим финансовым системам для определенных физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские организации, которые занимаются подобной практикой", - приводит агентство выдержку из черновика итогового заявления.
По данным агентства, лидеры в совместном заявлении также заявят о намерении ввести санкции против компаний, которые якобы помогают России "обходить санкции на нефть", транспортируя ее "обманным путем".
Кроме того, страны "Большой семерки" намерены принять меры в отношении субъектов в КНР, других странах, "материально поддерживающих военную машину России".
Подготовка к открытию саммита стран G7 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
G7 хочет расширить антироссийские санкции, сообщил Bloomberg
11:09
В проекте документа также говорится, что страны "Большой семерки" выступают против якобы милитаризации, а также деятельности по принуждению и запугиванию со стороны Китая в Южно-Китайском море.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Среди тем саммита - конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.
 
Спецоперация на УкраинеG7финансовая система
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала