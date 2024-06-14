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Водителям рассказали, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Водителям рассказали, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав
Водителям рассказали, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав - 14.06.2024, ПРАЙМ
Водителям рассказали, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав
Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает водителям самостоятельно менять в транспортном средстве некоторые детали, сообщил портал... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:46+0300
2024-06-14T10:56+0300
экономика
авто
детали
гаи
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает водителям самостоятельно менять в транспортном средстве некоторые детали, сообщил портал Naavtotrasse.ru.Авторы материала предупредили, что в данном случае инспекторы могут выписать штраф в размере до 5000 рублей или лишить прав на срок от полугода до одного года. Примененные производителем на авто детали прошли специальные проверки. Поэтому они имеют минимальную опасность при возникновении ДТП. Отмечается, что список содержит 12 наименований деталей, причем запрет касается как кузовных, так и салонных элементов. Мера вызвана необходимостью обеспечения безопасности как владельца автомобиля, так и пешеходов.В перечне значатся бамперы спойлеры, фары, пластиковые обвесы, колесные диски, внешние зеркала, а также рулевое колесо, сидения автомобиля, любые элементы, которые были созданы для удобства водителя, прошли специальные проверки, и признаны безопасными. Отмечается, что производить замена указанных выше деталей возможна только после проведения сертификации в специальной лаборатории и регистрации приобретенных водителем деталей в ГАИ.
https://1prime.ru/20240611/avto-849057044.html
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авто, детали, гаи
Экономика, Авто, детали, ГАИ
10:46 14.06.2024 (обновлено: 10:56 14.06.2024)
 
Водителям рассказали, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав

Naavtotrasse.ru: ГАИ запретила автовладельцам менять 12 деталей своими руками

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабота ГИБДД
Работа ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает водителям самостоятельно менять в транспортном средстве некоторые детали, сообщил портал Naavtotrasse.ru.
Авторы материала предупредили, что в данном случае инспекторы могут выписать штраф в размере до 5000 рублей или лишить прав на срок от полугода до одного года. Примененные производителем на авто детали прошли специальные проверки. Поэтому они имеют минимальную опасность при возникновении ДТП.
Отмечается, что список содержит 12 наименований деталей, причем запрет касается как кузовных, так и салонных элементов. Мера вызвана необходимостью обеспечения безопасности как владельца автомобиля, так и пешеходов.
В перечне значатся бамперы спойлеры, фары, пластиковые обвесы, колесные диски, внешние зеркала, а также рулевое колесо, сидения автомобиля, любые элементы, которые были созданы для удобства водителя, прошли специальные проверки, и признаны безопасными.
Отмечается, что производить замена указанных выше деталей возможна только после проведения сертификации в специальной лаборатории и регистрации приобретенных водителем деталей в ГАИ.
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