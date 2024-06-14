Эксперты назвали цену ремонта Lada Granta после ДТП
Fit Service: восстановить Lada Granta после ДТП будет стоить 26 400 рублей
Lada Granta
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Cтоимость "аварийного" набора запчастей для восстановления модели Lada Granta рассчитали специалисты Fit Service специально для портала Autonews.ru.
Чаще всего владельцы чинят передний и задний бамперы, радиаторную решетку, переднее крыло, ветровое стекло, капот и фары. По оценке экспертов, такой набор обойдется 26 400 рублей - если брать в расчет оригинальные детали.
Чаще всего владельцы чинят передний и задний бамперы, радиаторную решетку, переднее крыло, ветровое стекло, капот и фары. По оценке экспертов, такой набор обойдется 26 400 рублей - если брать в расчет оригинальные детали.
Ранее владелец кузовного автосервиса рассказал порталу njcar.ru, почему железо на современных машинах служит меньше, чем на старых моделях. Одна из причин - требования безопасности, но для не водителей, а для пешеходов. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, предотвращая серьезные травмы, отмечает собеседник портала. Еще одна важная особенность - в кузовах старых машин меньше скрытых полостей. В современных их больше, там скапливается грязь, что вызывает коррозию.