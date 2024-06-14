https://1prime.ru/20240614/granta-849165377.html

Эксперты назвали цену ремонта Lada Granta после ДТП

Эксперты назвали цену ремонта Lada Granta после ДТП - 14.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали цену ремонта Lada Granta после ДТП

Cтоимость "аварийного" набора запчастей для восстановления модели Lada Granta рассчитали специалисты Fit Service специально для портала Autonews.ru.Чаще всего... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T10:48+0300

2024-06-14T10:48+0300

2024-06-14T10:50+0300

авто

ремонт

lada granta

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Cтоимость "аварийного" набора запчастей для восстановления модели Lada Granta рассчитали специалисты Fit Service специально для портала Autonews.ru.Чаще всего владельцы чинят передний и задний бамперы, радиаторную решетку, переднее крыло, ветровое стекло, капот и фары. По оценке экспертов, такой набор обойдется 26 400 рублей - если брать в расчет оригинальные детали.Ранее владелец кузовного автосервиса рассказал порталу njcar.ru, почему железо на современных машинах служит меньше, чем на старых моделях. Одна из причин - требования безопасности, но для не водителей, а для пешеходов. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, предотвращая серьезные травмы, отмечает собеседник портала. Еще одна важная особенность - в кузовах старых машин меньше скрытых полостей. В современных их больше, там скапливается грязь, что вызывает коррозию.

https://1prime.ru/20240613/deshevo-849079067.html

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авто, ремонт, lada granta