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Эксперты назвали цену ремонта Lada Granta после ДТП - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали цену ремонта Lada Granta после ДТП
Эксперты назвали цену ремонта Lada Granta после ДТП - 14.06.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали цену ремонта Lada Granta после ДТП
Cтоимость "аварийного" набора запчастей для восстановления модели Lada Granta рассчитали специалисты Fit Service специально для портала Autonews.ru.Чаще всего... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:48+0300
2024-06-14T10:50+0300
авто
ремонт
lada granta
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Cтоимость "аварийного" набора запчастей для восстановления модели Lada Granta рассчитали специалисты Fit Service специально для портала Autonews.ru.Чаще всего владельцы чинят передний и задний бамперы, радиаторную решетку, переднее крыло, ветровое стекло, капот и фары. По оценке экспертов, такой набор обойдется 26 400 рублей - если брать в расчет оригинальные детали.Ранее владелец кузовного автосервиса рассказал порталу njcar.ru, почему железо на современных машинах служит меньше, чем на старых моделях. Одна из причин - требования безопасности, но для не водителей, а для пешеходов. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, предотвращая серьезные травмы, отмечает собеседник портала. Еще одна важная особенность - в кузовах старых машин меньше скрытых полостей. В современных их больше, там скапливается грязь, что вызывает коррозию.
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авто, ремонт, lada granta
Авто, ремонт, Lada Granta
10:48 14.06.2024 (обновлено: 10:50 14.06.2024)
 
Эксперты назвали цену ремонта Lada Granta после ДТП

Fit Service: восстановить Lada Granta после ДТП будет стоить 26 400 рублей

Lada Granta
Lada Granta
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Cтоимость "аварийного" набора запчастей для восстановления модели Lada Granta рассчитали специалисты Fit Service специально для портала Autonews.ru.

Чаще всего владельцы чинят передний и задний бамперы, радиаторную решетку, переднее крыло, ветровое стекло, капот и фары. По оценке экспертов, такой набор обойдется 26 400 рублей - если брать в расчет оригинальные детали.
Ранее владелец кузовного автосервиса рассказал порталу njcar.ru, почему железо на современных машинах служит меньше, чем на старых моделях. Одна из причин - требования безопасности, но для не водителей, а для пешеходов. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, предотвращая серьезные травмы, отмечает собеседник портала. Еще одна важная особенность - в кузовах старых машин меньше скрытых полостей. В современных их больше, там скапливается грязь, что вызывает коррозию.
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