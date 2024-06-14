https://1prime.ru/20240614/ispaniya-849189894.html

На Украине ликвидировали испанского военного, пишет СМИ

На Украине ликвидировали испанского военного, пишет СМИ - 14.06.2024, ПРАЙМ

На Украине ликвидировали испанского военного, пишет СМИ

Испанский солдат, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины, был ликвидирован российскими войсками. Об этом пишет местное издание El Periodico. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T16:44+0300

2024-06-14T16:44+0300

2024-06-14T16:44+0300

спецоперация на украине

испания

всу

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Испанский солдат, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины, был ликвидирован российскими войсками. Об этом пишет местное издание El Periodico.В подразделении испанского Министерства обороны подтвердили, что погиб морской пехотинец Третьей Армады Сан Фернандо Серхио Антолин Зунзунеги. По данным газеты, испанский солдат в сентябре попросил трехмесячный отпуск по "личным причинам".В декабре Гражданская гвардия Испании начала расследование. Было установлено, что Зунзунеги вступил в ВСУ в качестве добровольца, был ликвидирован в бою Вооруженными силами России.

https://1prime.ru/20240529/naemnik-848642824.html

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испания, всу