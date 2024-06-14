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На Украине ликвидировали испанского военного, пишет СМИ - 14.06.2024, ПРАЙМ
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На Украине ликвидировали испанского военного, пишет СМИ
На Украине ликвидировали испанского военного, пишет СМИ - 14.06.2024, ПРАЙМ
На Украине ликвидировали испанского военного, пишет СМИ
Испанский солдат, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины, был ликвидирован российскими войсками. Об этом пишет местное издание El Periodico. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T16:44+0300
2024-06-14T16:44+0300
спецоперация на украине
испания
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Испанский солдат, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины, был ликвидирован российскими войсками. Об этом пишет местное издание El Periodico.В подразделении испанского Министерства обороны подтвердили, что погиб морской пехотинец Третьей Армады Сан Фернандо Серхио Антолин Зунзунеги. По данным газеты, испанский солдат в сентябре попросил трехмесячный отпуск по "личным причинам".В декабре Гражданская гвардия Испании начала расследование. Было установлено, что Зунзунеги вступил в ВСУ в качестве добровольца, был ликвидирован в бою Вооруженными силами России.
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испания
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испания, всу
Спецоперация на Украине, ИСПАНИЯ, ВСУ
16:44 14.06.2024
 
На Украине ликвидировали испанского военного, пишет СМИ

El Periodico: на Украине ликвидировали испанского кадрового военного

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Испанский солдат, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины, был ликвидирован российскими войсками. Об этом пишет местное издание El Periodico.
В подразделении испанского Министерства обороны подтвердили, что погиб морской пехотинец Третьей Армады Сан Фернандо Серхио Антолин Зунзунеги. По данным газеты, испанский солдат в сентябре попросил трехмесячный отпуск по "личным причинам".
В декабре Гражданская гвардия Испании начала расследование. Было установлено, что Зунзунеги вступил в ВСУ в качестве добровольца, был ликвидирован в бою Вооруженными силами России.
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Спецоперация на УкраинеИСПАНИЯВСУ
 
 
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