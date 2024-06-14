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Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ
Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ - 14.06.2024, ПРАЙМ
Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ
Информация от агента подполья позволила российским войскам найти и уничтожить группу военнослужащих ВСУ и самоходную артиллерийскую установку PZH 2000 немецкого | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T08:29+0300
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ДОНЕЦК, 14 июн - ПРАЙМ. Информация от агента подполья позволила российским войскам найти и уничтожить группу военнослужащих ВСУ и самоходную артиллерийскую установку PZH 2000 немецкого производства возле населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Об этом рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, данные "были переданы в нужные руки". Лебедев сообщил со слов его коллеги, участвовавшего в операции, что колонну обнаружили подпольщики и передали информацию российским бойцам. "Спалили", куда двигалась всушники, нашли их домики, начали разбирать артой. Их КББ (контрбатарейная борьба — ред.) активизировалась, начала работать по нашей артиллерии. Аэроразведка обнаружила иностранную САУ, которая точным попаданием была уничтожена", — заявил подпольщик. РИА Новости сообщило, что Лебедев предоставил видео, на котором видно перемещение сил ВСУ и их уничтожение, а также обнаружение и уничтожение САУ. Лебедев подчеркнул, что это один из многих примеров борьбы подполья, демонстрирующий, что на территории Украины люди, рискуя жизнью, делают тот максимум, на который способны обычные гражданские люди. "Даже в таких трудных условиях, как жизнь на линии соприкосновения, они находят в себе мужество побороть страх и участвовать в войне против нашего общего врага, тем самым приближая нашу общую победу. Помощь этих простых граждан сложно переоценить. Каждое сообщение о передвижении или местах дислокации противника, спасает жизни русских парней, участвующих в СВО", — заключил Лебедев.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО, ВС РФ
Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ
РИА Новости: : подполье помогло ВС РФ уничтожить колонну ВСУ возле Кизомыса
ДОНЕЦК, 14 июн - ПРАЙМ. Информация от агента подполья позволила российским войскам найти и уничтожить группу военнослужащих ВСУ и самоходную артиллерийскую установку PZH 2000 немецкого производства возле населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Об этом рассказал агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
По его словам, данные "были переданы в нужные руки".
Лебедев сообщил со слов его коллеги, участвовавшего в операции, что колонну обнаружили подпольщики и передали информацию российским бойцам.
"Спалили", куда двигалась всушники, нашли их домики, начали разбирать артой. Их КББ (контрбатарейная борьба — ред.) активизировалась, начала работать по нашей артиллерии. Аэроразведка обнаружила иностранную САУ, которая точным попаданием была уничтожена", — заявил подпольщик.
РИА Новости сообщило, что Лебедев предоставил видео, на котором видно перемещение сил ВСУ и их уничтожение, а также обнаружение и уничтожение САУ.
Лебедев подчеркнул, что это один из многих примеров борьбы подполья, демонстрирующий, что на территории Украины люди, рискуя жизнью, делают тот максимум, на который способны обычные гражданские люди.
"Даже в таких трудных условиях, как жизнь на линии соприкосновения, они находят в себе мужество побороть страх и участвовать в войне против нашего общего врага, тем самым приближая нашу общую победу. Помощь этих простых граждан сложно переоценить. Каждое сообщение о передвижении или местах дислокации противника, спасает жизни русских парней, участвующих в СВО", — заключил Лебедев.
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