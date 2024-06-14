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Кабмин на востоке Ливии предложил России построить НПЗ у Средиземного моря

Кабмин на востоке Ливии предложил России построить НПЗ у Средиземного моря - 14.06.2024, ПРАЙМ

Кабмин на востоке Ливии предложил России построить НПЗ у Средиземного моря

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, предлагает России построить нефтеперерабатывающие заводы на побережье Средиземного моря у себя в... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T10:13+0300

2024-06-14T10:13+0300

2024-06-14T10:14+0300

энергетика

россия

ливия

нефть

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БЕНГАЗИ, 14 июн - ПРАЙМ. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, предлагает России построить нефтеперерабатывающие заводы на побережье Средиземного моря у себя в стране, заявил РИА Новости министр инвестиций этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. "Мы призываем российские власти построить нефтеперерабатывающие заводы на ливийском побережье, особенно в свете запрета на российскую нефть. Мы готовы перерабатывать нефть и продавать ее вместо сырой нефти", - сказал министр. Он добавил, что "Ливия открыта для инвестиций и сотрудничества с российскими компаниями в любой сфере". Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, ливия, нефть