https://1prime.ru/20240614/nefteprovod-849200849.html
Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ
Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ - 14.06.2024, ПРАЙМ
Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ
Нигер перекрыл вентили на нефтепроводе, по которому нефть экспортируется в Бенин, передает агентство Bloomberg. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T23:17+0300
2024-06-14T23:17+0300
2024-06-14T23:17+0300
экономика
нигер
бенин
нефть
нефтепровод
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847658563_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ebb786a2a6bc9ff210c3f2fae802f801.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Нигер перекрыл вентили на нефтепроводе, по которому нефть экспортируется в Бенин, передает агентство Bloomberg. Ранее СМИ сообщали о том, что Бенин, имеющий выход к морю, запретил Нигеру использовать свои порты для экспорта нефти на фоне обострения пограничного спора между двумя странами. "Нигер закрыл нефтепровод, по которому нефть экспортируется... в соседний Бенин, что усиливает напряженность в отношениях между двумя странами на фоне продолжающегося пограничного тупика", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на власти Нигера (прямая цитата не приводится). Ранее агентство Reuters передавало, что неизвестные в Нигере совершили нападение на военных, охранявших нефтепровод в Бенин, убив шестерых из них. В ноябре 2023 года Нигер ввел в строй трубопровод длиной около двух тысяч километров, по которому нефть из страны поставляется в соседний Бенин.
https://1prime.ru/20240614/razliv-849197779.html
нигер
бенин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847658563_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7ff4f814f4f346e12d06548e65ec303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, бенин, нефть, нефтепровод
Экономика, НИГЕР, БЕНИН, Нефть, нефтепровод
Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ
Bloomberg: Нигер перекрыл нефтепровод, по которому нефть экспортируется в Бенин
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Нигер перекрыл вентили на нефтепроводе, по которому нефть экспортируется в Бенин, передает агентство Bloomberg.
Ранее СМИ сообщали о том, что Бенин, имеющий выход к морю, запретил Нигеру использовать свои порты для экспорта нефти на фоне обострения пограничного спора между двумя странами.
"Нигер закрыл нефтепровод, по которому нефть экспортируется... в соседний Бенин, что усиливает напряженность в отношениях между двумя странами на фоне продолжающегося пограничного тупика", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на власти Нигера (прямая цитата не приводится).
Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура
Ранее агентство Reuters передавало, что неизвестные в Нигере совершили нападение на военных, охранявших нефтепровод в Бенин, убив шестерых из них.
В ноябре 2023 года Нигер ввел в строй трубопровод длиной около двух тысяч километров, по которому нефть из страны поставляется в соседний Бенин.