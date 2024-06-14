https://1prime.ru/20240614/nefteprovod-849200849.html

Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ

Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ - 14.06.2024, ПРАЙМ

Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ

Нигер перекрыл вентили на нефтепроводе, по которому нефть экспортируется в Бенин, передает агентство Bloomberg. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T23:17+0300

2024-06-14T23:17+0300

2024-06-14T23:17+0300

экономика

нигер

бенин

нефть

нефтепровод

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Нигер перекрыл вентили на нефтепроводе, по которому нефть экспортируется в Бенин, передает агентство Bloomberg. Ранее СМИ сообщали о том, что Бенин, имеющий выход к морю, запретил Нигеру использовать свои порты для экспорта нефти на фоне обострения пограничного спора между двумя странами. "Нигер закрыл нефтепровод, по которому нефть экспортируется... в соседний Бенин, что усиливает напряженность в отношениях между двумя странами на фоне продолжающегося пограничного тупика", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на власти Нигера (прямая цитата не приводится). Ранее агентство Reuters передавало, что неизвестные в Нигере совершили нападение на военных, охранявших нефтепровод в Бенин, убив шестерых из них. В ноябре 2023 года Нигер ввел в строй трубопровод длиной около двух тысяч километров, по которому нефть из страны поставляется в соседний Бенин.

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нигер, бенин, нефть, нефтепровод