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Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ - 14.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240614/nefteprovod-849200849.html
Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ
Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ - 14.06.2024, ПРАЙМ
Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ
Нигер перекрыл вентили на нефтепроводе, по которому нефть экспортируется в Бенин, передает агентство Bloomberg. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T23:17+0300
2024-06-14T23:17+0300
экономика
нигер
бенин
нефть
нефтепровод
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Нигер перекрыл вентили на нефтепроводе, по которому нефть экспортируется в Бенин, передает агентство Bloomberg. Ранее СМИ сообщали о том, что Бенин, имеющий выход к морю, запретил Нигеру использовать свои порты для экспорта нефти на фоне обострения пограничного спора между двумя странами. "Нигер закрыл нефтепровод, по которому нефть экспортируется... в соседний Бенин, что усиливает напряженность в отношениях между двумя странами на фоне продолжающегося пограничного тупика", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на власти Нигера (прямая цитата не приводится). Ранее агентство Reuters передавало, что неизвестные в Нигере совершили нападение на военных, охранявших нефтепровод в Бенин, убив шестерых из них. В ноябре 2023 года Нигер ввел в строй трубопровод длиной около двух тысяч километров, по которому нефть из страны поставляется в соседний Бенин.
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нигер, бенин, нефть, нефтепровод
Экономика, НИГЕР, БЕНИН, Нефть, нефтепровод
23:17 14.06.2024
 
Нигер перекрыл нефтепровод, идущий в Бенин, сообщает СМИ

Bloomberg: Нигер перекрыл нефтепровод, по которому нефть экспортируется в Бенин

CC BY-SA 2.0 / SIM USA/CarlaKeithley / NigerНигер
Нигер - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
CC BY-SA 2.0 / SIM USA/CarlaKeithley / Niger
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Нигер перекрыл вентили на нефтепроводе, по которому нефть экспортируется в Бенин, передает агентство Bloomberg.
Ранее СМИ сообщали о том, что Бенин, имеющий выход к морю, запретил Нигеру использовать свои порты для экспорта нефти на фоне обострения пограничного спора между двумя странами.
"Нигер закрыл нефтепровод, по которому нефть экспортируется... в соседний Бенин, что усиливает напряженность в отношениях между двумя странами на фоне продолжающегося пограничного тупика", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на власти Нигера (прямая цитата не приводится).
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Ранее агентство Reuters передавало, что неизвестные в Нигере совершили нападение на военных, охранявших нефтепровод в Бенин, убив шестерых из них.
В ноябре 2023 года Нигер ввел в строй трубопровод длиной около двух тысяч километров, по которому нефть из страны поставляется в соседний Бенин.
 
ЭкономикаНИГЕРБЕНИННефтьнефтепровод
 
 
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