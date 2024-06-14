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В Киеве пугают россиян "очень непростой ночью" после новых условий Путина - 14.06.2024, ПРАЙМ
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В Киеве пугают россиян "очень непростой ночью" после новых условий Путина
В Киеве пугают россиян "очень непростой ночью" после новых условий Путина - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Киеве пугают россиян "очень непростой ночью" после новых условий Путина
После нового варианта мирного урегулирования конфликта, озвученного Владимиром Путиным, россиянам предстоит "очень непростая ночь". Написал в своем... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T16:32+0300
2024-06-14T16:32+0300
спецоперация на украине
владимир путин
сво
верховная рада
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. После нового варианта мирного урегулирования конфликта, озвученного Владимиром Путиным, россиянам предстоит "очень непростая ночь". Написал в своем Telegram-канале нардеп Максим Бужанский. "Если я хоть немного знаю президента [Украины], у россиян сегодня будет очень непростая ночь", — пригрозил украинский депутат.Накануне российский лидер заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Как только Киев примет эти условия, Москва "незамедлительно, буквально в ту же минуту" остановит боевые действия.
https://1prime.ru/20240614/ukraina-849189126.html
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владимир путин, сво, верховная рада, киев
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, СВО, Верховная рада, Киев
16:32 14.06.2024
 
В Киеве пугают россиян "очень непростой ночью" после новых условий Путина

Депутат Рады Бужанский: у россиян будет очень непростая ночь после слов Путина

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. После нового варианта мирного урегулирования конфликта, озвученного Владимиром Путиным, россиянам предстоит "очень непростая ночь". Написал в своем Telegram-канале нардеп Максим Бужанский.
"Если я хоть немного знаю президента [Украины], у россиян сегодня будет очень непростая ночь", — пригрозил украинский депутат.
Накануне российский лидер заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Как только Киев примет эти условия, Москва "незамедлительно, буквально в ту же минуту" остановит боевые действия.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам
16:16
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинСВОВерховная радаКиев
 
 
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