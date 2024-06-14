https://1prime.ru/20240614/noch-849189634.html

В Киеве пугают россиян "очень непростой ночью" после новых условий Путина

В Киеве пугают россиян "очень непростой ночью" после новых условий Путина - 14.06.2024, ПРАЙМ

В Киеве пугают россиян "очень непростой ночью" после новых условий Путина

После нового варианта мирного урегулирования конфликта, озвученного Владимиром Путиным, россиянам предстоит "очень непростая ночь". Написал в своем... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T16:32+0300

2024-06-14T16:32+0300

2024-06-14T16:32+0300

спецоперация на украине

владимир путин

сво

верховная рада

киев

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. После нового варианта мирного урегулирования конфликта, озвученного Владимиром Путиным, россиянам предстоит "очень непростая ночь". Написал в своем Telegram-канале нардеп Максим Бужанский. "Если я хоть немного знаю президента [Украины], у россиян сегодня будет очень непростая ночь", — пригрозил украинский депутат.Накануне российский лидер заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Как только Киев примет эти условия, Москва "незамедлительно, буквально в ту же минуту" остановит боевые действия.

https://1prime.ru/20240614/ukraina-849189126.html

киев

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владимир путин, сво, верховная рада, киев