https://1prime.ru/20240614/oil-849163474.html

Bloomberg: переработка нефти в Китае может снизиться впервые с 2004 года

Bloomberg: переработка нефти в Китае может снизиться впервые с 2004 года - 14.06.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: переработка нефти в Китае может снизиться впервые с 2004 года

Китайские НПЗ в 2023 году переработали рекордные 14,76 миллиона баррелей нефти в день, но спрос на нефтепродукты снижается, сообщает агентство Bloomberg со... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T10:05+0300

2024-06-14T10:05+0300

2024-06-14T10:05+0300

энергетика

китай

нефть

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ПЕКИН, 14 июн - ПРАЙМ. Китайские НПЗ в 2023 году переработали рекордные 14,76 миллиона баррелей нефти в день, но спрос на нефтепродукты снижается, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.Согласно прогнозам собеседников издания, ожидается снижение объемов переработки к концу 2024 года. Отраслевые консультанты считают, что в этом году объемы переработки нефти в Китае могут снизиться впервые с 2004 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКо всему прочему, продолжавшийся десятилетиями бум в нефтепереработке Китая может ослабнуть в этом году, что станет ударом по мировому спросу и чаяниям производителей ОПЕК+, стремящихся вернуть предложение на рынок.Тем не менее, некоторые эксперты прогнозируют снижение на уровне 100 тысяч баррелей в сутки, в то время как другие ожидают стабильных показателей.В издании подчеркнули, что запуск "мегаперерабатывающих заводов", таких как Shandong Yulong Petrochemical Co., расширение НПЗ Zhenhai компании China Petroleum & Chemical Corp. и завода Daxie компании Cnooc Ltd., поможет поддержать рост переработки.Несмотря на дешевую нефть из Ирана и России, независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы сталкиваются с снижением рентабельности производства топлива в связи с растущими расходами на обслуживание заводов, заключили в агентстве.

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китай

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китай, нефть