https://1prime.ru/20240614/palestina-849158261.html
Уровень безработицы в Палестине достиг 75 процентов
Уровень безработицы в Палестине достиг 75 процентов - 14.06.2024, ПРАЙМ
Уровень безработицы в Палестине достиг 75 процентов
Уровень безработицы в Палестине увеличился до 75% в секторе Газа и до 32% на Западном берегу реки Иордан после начала операции Израиля в анклаве в октябре 2023... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T08:12+0300
2024-06-14T08:12+0300
2024-06-14T08:12+0300
экономика
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сектор газа
палестина
безработица
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КАИР, 14 июн - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Палестине увеличился до 75% в секторе Газа и до 32% на Западном берегу реки Иордан после начала операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Об этом рассказал агентству РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур. По его словам, экономическая активность нарушилась из-за сокращения денежных поступлений вследствие того, что израильская сторона присваивает причитающиеся Палестине налоговые поступления, а также в связи с утратой порядка полумиллиона рабочих мест с октября прошлого года. "Безработица сейчас возросла до 32% на Западном берегу и до 75% в секторе Газа", — сказал он. Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
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израиль, сектор газа, палестина, безработица
Экономика, ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА, ПАЛЕСТИНА, безработица
Уровень безработицы в Палестине достиг 75 процентов
Министр экономики Палестины: уровень безработицы в стране вырос до 75%
КАИР, 14 июн - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Палестине увеличился до 75% в секторе Газа и до 32% на Западном берегу реки Иордан после начала операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Об этом рассказал агентству РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.
По его словам, экономическая активность нарушилась из-за сокращения денежных поступлений вследствие того, что израильская сторона присваивает причитающиеся Палестине налоговые поступления, а также в связи с утратой порядка полумиллиона рабочих мест с октября прошлого года.
"Безработица сейчас возросла до 32% на Западном берегу и до 75% в секторе Газа", — сказал он.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
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