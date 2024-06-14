https://1prime.ru/20240614/palestina-849158261.html

Уровень безработицы в Палестине достиг 75 процентов

Уровень безработицы в Палестине достиг 75 процентов - 14.06.2024, ПРАЙМ

Уровень безработицы в Палестине достиг 75 процентов

Уровень безработицы в Палестине увеличился до 75% в секторе Газа и до 32% на Западном берегу реки Иордан после начала операции Израиля в анклаве в октябре 2023... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T08:12+0300

2024-06-14T08:12+0300

2024-06-14T08:12+0300

экономика

израиль

сектор газа

палестина

безработица

https://cdnn.1prime.ru/img/84214/19/842141994_18:0:843:464_1920x0_80_0_0_d09f75b4b8551ad086d6582fe3b36251.jpg

КАИР, 14 июн - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Палестине увеличился до 75% в секторе Газа и до 32% на Западном берегу реки Иордан после начала операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Об этом рассказал агентству РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур. По его словам, экономическая активность нарушилась из-за сокращения денежных поступлений вследствие того, что израильская сторона присваивает причитающиеся Палестине налоговые поступления, а также в связи с утратой порядка полумиллиона рабочих мест с октября прошлого года. "Безработица сейчас возросла до 32% на Западном берегу и до 75% в секторе Газа", — сказал он. Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

https://1prime.ru/20240606/operatsiya-848920606.html

израиль

сектор газа

палестина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, сектор газа, палестина, безработица