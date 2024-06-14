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ГАИ нашла способ штрафовать за парковку у чужого дома в дачном поселке - 14.06.2024, ПРАЙМ
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ГАИ нашла способ штрафовать за парковку у чужого дома в дачном поселке
ГАИ нашла способ штрафовать за парковку у чужого дома в дачном поселке - 14.06.2024, ПРАЙМ
ГАИ нашла способ штрафовать за парковку у чужого дома в дачном поселке
Представитель Госавтоинспекции объяснил порталу njcar.ru, как отучить соседей парковаться у чужого дома в дачном поселке. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:04+0300
2024-06-14T11:04+0300
авто
гаи
гибдд
штраф
парковка
парковка возле дома
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Представитель Госавтоинспекции объяснил порталу njcar.ru, как отучить соседей парковаться у чужого дома в дачном поселке.Если участок земли между домом и дорогой находится в собственности, можно применять все доступные законные методы. Если же пространство никому юридически не принадлежит, парковку чужих машин ограничить сложно. Письменно обращение в администрацию поселка - если таковая есть - скорее всего, не поможет. Однако, если припаркованная машина блокирует движение других авто или создает помехи для пешеходов, согласно статье 12.19 КоАП РФ, за это грозит штраф в пятьсот рублей за "нарушение правил стоянки-остановки", либо две тысячи рублей - за "создание препятствий движению других ТС".Ранее директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал "Прайму" о законности захвата парковочного места во дворе жилого дома. Дворы относятся к общедомовому имуществу, и пользоваться им могут все жильцы. Порядок использования парковочных мест зависит от того, какое решение примут на общем собрании жильцов.
https://1prime.ru/20240531/parkovka-848653062.html
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авто, гаи, гибдд, штраф, парковка, парковка возле дома
Авто, ГАИ, ГИБДД, штраф, парковка, парковка возле дома
11:04 14.06.2024
 
ГАИ нашла способ штрафовать за парковку у чужого дома в дачном поселке

njcar.ru: если припаркованная машина блокирует другие авто, можно оштрафовать

© Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПост ДПС на въезде в поселок Сагра Свердловской области
Пост ДПС на въезде в поселок Сагра Свердловской области
© Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Представитель Госавтоинспекции объяснил порталу njcar.ru, как отучить соседей парковаться у чужого дома в дачном поселке.
Если участок земли между домом и дорогой находится в собственности, можно применять все доступные законные методы. Если же пространство никому юридически не принадлежит, парковку чужих машин ограничить сложно. Письменно обращение в администрацию поселка - если таковая есть - скорее всего, не поможет.
Однако, если припаркованная машина блокирует движение других авто или создает помехи для пешеходов, согласно статье 12.19 КоАП РФ, за это грозит штраф в пятьсот рублей за "нарушение правил стоянки-остановки", либо две тысячи рублей - за "создание препятствий движению других ТС".
Ранее директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал "Прайму" о законности захвата парковочного места во дворе жилого дома. Дворы относятся к общедомовому имуществу, и пользоваться им могут все жильцы. Порядок использования парковочных мест зависит от того, какое решение примут на общем собрании жильцов.
#Многоуровневая парковка на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, Германия - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону
31 мая, 04:04
 
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