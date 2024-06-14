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СМИ: ФРГ не хочет вводить пошлины на импорт электромобилей из КНР

СМИ: ФРГ не хочет вводить пошлины на импорт электромобилей из КНР - 14.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: ФРГ не хочет вводить пошлины на импорт электромобилей из КНР

Германия пытается предотвратить введение Евросоюзом пошлин на импорт электромобилей из Китая или смягчить их в случае, если отменить введение меры не удастся,... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T09:37+0300

2024-06-14T09:37+0300

2024-06-14T09:37+0300

авто

германия

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ес

пошлины

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Германия пытается предотвратить введение Евросоюзом пошлин на импорт электромобилей из Китая или смягчить их в случае, если отменить введение меры не удастся, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил в среду вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас. Как поясняет Блумберг, подобный шаг может негативно сказаться на немецких производителях автомобилей, среди которых Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG и BMW AG. "Правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых тарифов Европейского союза на китайские электромобили или, по крайней мере, смягчить их, если полная остановка (введения пошлин - ред.) будет невозможна", - говорится в материале агентства. По словам одного из собеседников агентства, чиновники в Берлине оптимистично настроены на то, что ЕС сможет найти решение вопроса в ходе прямых переговоров с Китаем. По данным агентства, немецкие чиновники также считают, что у них есть союзники в ЕС по этому вопросу. Как пишет Блумберг, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек на следующей неделе отправится в КНР, где планирует обсудить вопрос с представителями китайского правительства. Ранее газета Financial Times писала, что Франция и Испания поддержали введение пошлин, в то время как Германия, Швеция и Венгрия заявили, что не одобряют такой шаг, опасаясь ответных мер со стороны Китая. По словам собеседника издания, активное лоббирование немецкого правительства против данного решения "не сработало". Согласно исследованию агентства Transport & Environment (T&E), четверть всех электромобилей, продаваемых в Европе в 2024 году, произведены в Китае. В январе начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил РИА Новости, что США и страны Европы будут активнее использовать протекционистские меры и санкции при активизации китайского экспорта.

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китай

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авто, германия, китай, ес, пошлины