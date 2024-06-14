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Новый кредит G7 Украине может увеличить ее госдолг до 200 млрд долларов - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Новый кредит G7 Украине может увеличить ее госдолг до 200 млрд долларов
Новый кредит G7 Украине может увеличить ее госдолг до 200 млрд долларов - 14.06.2024, ПРАЙМ
Новый кредит G7 Украине может увеличить ее госдолг до 200 млрд долларов
Новый кредит "Большой семерки" Украине на 50 миллиардов долларов может увеличить ее госдолг до более чем 200 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T18:22+0300
2024-06-14T18:23+0300
экономика
украина
госдолг украины
кредит
g7
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Новый кредит "Большой семерки" Украине на 50 миллиардов долларов может увеличить ее госдолг до более чем 200 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных украинского Минфина. Страны G7 ранее в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. По данным Международного валютного фонда, ВВП Украины в 2023 году составлял 177,2 миллиарда долларов. Таким образом, новый кредит равен 28% от всей экономики страны. Украинская экономика сильно зависит от международного финансирования: ее госдолг вырос с 2021 года в 1,6 раза - до рекордных 152 миллиардов долларов, при этом почти весь прирост обеспечил внешний долг, который вырос с 57 миллиардов до 109 миллиардов долларов. В случае если новые кредиты будут учитываться на украинском балансе, то ее обязательства перед кредиторами превысят 200 миллиардов долларов. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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украина, госдолг украины, кредит, g7
Экономика, УКРАИНА, госдолг Украины, кредит, G7
18:22 14.06.2024 (обновлено: 18:23 14.06.2024)
 
Новый кредит G7 Украине может увеличить ее госдолг до 200 млрд долларов

Новый кредит G7 Украине на $50 млрд может разогнать ее госдолг до $200 млрд

CC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Credit on MoneyДоллары, кредит
Доллары, кредит - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
CC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Credit on Money
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Новый кредит "Большой семерки" Украине на 50 миллиардов долларов может увеличить ее госдолг до более чем 200 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных украинского Минфина.
Страны G7 ранее в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов.
По данным Международного валютного фонда, ВВП Украины в 2023 году составлял 177,2 миллиарда долларов. Таким образом, новый кредит равен 28% от всей экономики страны.
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Названа сумма госдолга, которую обязана выплатить Украина в этом году
21 мая, 15:21
Украинская экономика сильно зависит от международного финансирования: ее госдолг вырос с 2021 года в 1,6 раза - до рекордных 152 миллиардов долларов, при этом почти весь прирост обеспечил внешний долг, который вырос с 57 миллиардов до 109 миллиардов долларов. В случае если новые кредиты будут учитываться на украинском балансе, то ее обязательства перед кредиторами превысят 200 миллиардов долларов.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
ЭкономикаУКРАИНАгосдолг УкраиныкредитG7
 
 
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