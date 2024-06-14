https://1prime.ru/20240614/rabota-849199348.html

"Достойно". Путин оценил работу военных на харьковском направлении

"Достойно". Путин оценил работу военных на харьковском направлении - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Достойно". Путин оценил работу военных на харьковском направлении

Военные достойно выполняют задачи на харьковском направлении, сообщил президент России Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T20:54+0300

2024-06-14T20:54+0300

2024-06-14T20:54+0300

спецоперация на украине

владимир путин

военнослужащие

сво

участники сво

государственная поддержка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849149760_0:138:3351:2023_1920x0_80_0_0_5830edc56e134afa92bbf24e9e46ac61.jpg

МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Военные достойно выполняют задачи на харьковском направлении, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства 14 июня проводит встречу с участниками программы "Время героев"."Ребята, которые сейчас там воюют, достойно выполняют эту задачу. Достойно", — отметил он.Путин добавил, что в зоне ВСО находятся почти 700 тысяч военнослужащих.Глава государства указал, что задача государства — поддержать людей, которые оказались в тяжелых условиях после боевых действий. По его словам, власти уже сегодня думают о том, каким способом организовать и оказать поддержку всем тем, кто закончит службу в зоне специальной военной операции.Помимо этого, российский лидер обещал, что Россия задумается о необходимых действиях, чтобы обезопасить свои населенные пункты. На данный момент, армия страны отодвигает линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, уточнил Путин.Путин также подчеркнул, что период, в котором сейчас находится Россия, сложный, но очень важный, потому что он сплотил общество страны. Он добавил, что одним из двигателей прогресса развития России является настрой общества.Кроме этого, президент России предложил участникам "Время героев" пока не возвращаться в войска, а продолжить обучение в области госуправления, добавив, что это его приказ как верховного главнокомандующего. Он объяснил свое решением тем, что подготовку, которую прошли участники, необходимо пройти полностью, в том числе пройдя стажировку.

https://1prime.ru/20240614/ekonomika-849199201.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, военнослужащие, сво, участники сво, государственная поддержка