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Начали сейчас. США признались, для чего им нужен конфликт на Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Начали сейчас. США признались, для чего им нужен конфликт на Украине
Начали сейчас. США признались, для чего им нужен конфликт на Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
Начали сейчас. США признались, для чего им нужен конфликт на Украине
Американский сенатор Линдси Грэм* признался, что США понадобился конфликт ради украинских минеральных ресурсов. Об этом заявил политический обозреватель Джимми... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:50+0300
2024-06-14T10:53+0300
спецоперация на украине
сша
украина
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* признался, что США понадобился конфликт ради украинских минеральных ресурсов. Об этом заявил политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube.Грэм* недавно дал интервью телеканалу CBS. Он признался, что Вашингтон не может позволить себе проигрыш в конфликте на Украине. По словам сенатора, в таком случае США не достанутся украинские природные ресурсы стоимостью десять - двенадцать триллионов долларов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Хотите узнать новую причину, настоящую причину, одну из более реальных причин, по которым мы посылаем все эти деньги на Украину? &lt;…&gt; Не могу припомнить, чтобы кто-нибудь из этих психопатов упоминал минеральные ресурсы прежде — только сейчас начали!" — сказал Дор.По его словам, Вашингтон только сейчас раскрыл истинную цель вмешательства в украинский кризис. До этого, напомнил обозреватель, Америка оправдывала поддержку Киева "свободой и демократией".* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
10:50 14.06.2024 (обновлено: 10:53 14.06.2024)
 
Начали сейчас. США признались, для чего им нужен конфликт на Украине

Дор: США нужен конфликт на Украине ради ее минеральных ресурсов

© fotolia.com / f11photo%Капитолий
%Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© fotolia.com / f11photo
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* признался, что США понадобился конфликт ради украинских минеральных ресурсов. Об этом заявил политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube.
Грэм* недавно дал интервью телеканалу CBS. Он признался, что Вашингтон не может позволить себе проигрыш в конфликте на Украине. По словам сенатора, в таком случае США не достанутся украинские природные ресурсы стоимостью десять - двенадцать триллионов долларов.
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"Хотите узнать новую причину, настоящую причину, одну из более реальных причин, по которым мы посылаем все эти деньги на Украину? <…> Не могу припомнить, чтобы кто-нибудь из этих психопатов упоминал минеральные ресурсы прежде — только сейчас начали!" — сказал Дор.
По его словам, Вашингтон только сейчас раскрыл истинную цель вмешательства в украинский кризис. До этого, напомнил обозреватель, Америка оправдывала поддержку Киева "свободой и демократией".
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
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