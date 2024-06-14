Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России увеличат ежегодный объем единой субсидии на туризм регионам - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240614/subsidiya-849182717.html
В России увеличат ежегодный объем единой субсидии на туризм регионам
В России увеличат ежегодный объем единой субсидии на туризм регионам - 14.06.2024, ПРАЙМ
В России увеличат ежегодный объем единой субсидии на туризм регионам
Ежегодный объем единой субсидии регионам на туризм будет увеличен больше чем на треть, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:32+0300
2024-06-14T15:32+0300
экономика
россия
регионы
туризм
субсидии
https://cdnn.1prime.ru/img/83354/09/833540998_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7628eaf05e54ba5598dddb723453bcae.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Ежегодный объем единой субсидии регионам на туризм будет увеличен больше чем на треть, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "До конца текущего года планируется провести конкурс по единой субсидии регионам на туризм на три года, с 2025-2027 годов. Таким образом, субъекты на этот период получат еще 28,5 миллиарда рублей. При этом благодаря поддержке президента ежегодный объем такой субсидии будет увеличен более чем на треть, а увеличение сроков реализации поддержанных проектов даст возможность более комплексно подойти к развитию туризма на конкретных территориях", - сообщили в ведомстве со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова. По словам министра, также важно создавать и продвигать региональные турпродукты. "Минэкономразвития вместе с регионами уже приступило к развитию национального туристического портала, который станет основой единой цифровой системы, которая выстраивается по поручению президента", - указали в ведомстве. В конце марта президент России Владимир Путин поручал правительству уделять особое внимание развитию туризма, а также созданию точек роста и поддержке деловой активности в регионах, которые пока отстают от других по уровню социально-экономического развития.
https://1prime.ru/20240609/stomatologiya--848861844.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83354/09/833540998_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ee29f6d99e5e11cd5d0fb8f596240bb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, регионы, туризм, субсидии
Экономика, РОССИЯ, Регионы, Туризм, субсидии
15:32 14.06.2024
 
В России увеличат ежегодный объем единой субсидии на туризм регионам

МЭР: ежегодный объем субсидии на туризм регионам вырастет более чем на треть

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкУничтожение старых банкнот в Банке России
Уничтожение старых банкнот в Банке России - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Ежегодный объем единой субсидии регионам на туризм будет увеличен больше чем на треть, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"До конца текущего года планируется провести конкурс по единой субсидии регионам на туризм на три года, с 2025-2027 годов. Таким образом, субъекты на этот период получат еще 28,5 миллиарда рублей. При этом благодаря поддержке президента ежегодный объем такой субсидии будет увеличен более чем на треть, а увеличение сроков реализации поддержанных проектов даст возможность более комплексно подойти к развитию туризма на конкретных территориях", - сообщили в ведомстве со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
По словам министра, также важно создавать и продвигать региональные турпродукты. "Минэкономразвития вместе с регионами уже приступило к развитию национального туристического портала, который станет основой единой цифровой системы, которая выстраивается по поручению президента", - указали в ведомстве.
В конце марта президент России Владимир Путин поручал правительству уделять особое внимание развитию туризма, а также созданию точек роста и поддержке деловой активности в регионах, которые пока отстают от других по уровню социально-экономического развития.
Cтоматологический кабинет - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
Новый вид туризма. В каких регионах выгодно лечить зубы
9 июня, 02:02
 
ЭкономикаРОССИЯРегионыТуризмсубсидии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала