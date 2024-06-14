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В России увеличат ежегодный объем единой субсидии на туризм регионам

В России увеличат ежегодный объем единой субсидии на туризм регионам - 14.06.2024, ПРАЙМ

В России увеличат ежегодный объем единой субсидии на туризм регионам

Ежегодный объем единой субсидии регионам на туризм будет увеличен больше чем на треть, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T15:32+0300

2024-06-14T15:32+0300

2024-06-14T15:32+0300

экономика

россия

регионы

туризм

субсидии

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Ежегодный объем единой субсидии регионам на туризм будет увеличен больше чем на треть, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "До конца текущего года планируется провести конкурс по единой субсидии регионам на туризм на три года, с 2025-2027 годов. Таким образом, субъекты на этот период получат еще 28,5 миллиарда рублей. При этом благодаря поддержке президента ежегодный объем такой субсидии будет увеличен более чем на треть, а увеличение сроков реализации поддержанных проектов даст возможность более комплексно подойти к развитию туризма на конкретных территориях", - сообщили в ведомстве со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова. По словам министра, также важно создавать и продвигать региональные турпродукты. "Минэкономразвития вместе с регионами уже приступило к развитию национального туристического портала, который станет основой единой цифровой системы, которая выстраивается по поручению президента", - указали в ведомстве. В конце марта президент России Владимир Путин поручал правительству уделять особое внимание развитию туризма, а также созданию точек роста и поддержке деловой активности в регионах, которые пока отстают от других по уровню социально-экономического развития.

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россия, регионы, туризм, субсидии