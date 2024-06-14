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Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области
Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области - 14.06.2024, ПРАЙМ
Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области
В результате атаки дронов ВСУ нефтебазы в Воронежской области ВСУ резервуары с топливом получили незначительные повреждения, пострадавших нет. Об этом написал в | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T06:02+0300
2024-06-14T06:02+0300
спецоперация на украине
дроны
нефтебаза
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. В результате атаки дронов ВСУ нефтебазы в Воронежской области ВСУ резервуары с топливом получили незначительные повреждения, пострадавших нет. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. В сообщении губернатора, в частности, указывается: "В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами". При этом глава области уточнил, что несколько БПЛА нанесли незначительные повреждения топливным резервуарам, но возгорания не произошло и пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.По словам Гусева, в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается. "На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет", - отметил губернатор.
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дроны, нефтебаза
Спецоперация на Украине, дроны, нефтебаза
06:02 14.06.2024
 
Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

Губернатор Гусев: дроны ВСУ атаковали нефтебазу под Воронежем, пострадавших нет

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНефтяные резервуары
Нефтяные резервуары - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. В результате атаки дронов ВСУ нефтебазы в Воронежской области ВСУ резервуары с топливом получили незначительные повреждения, пострадавших нет. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
В сообщении губернатора, в частности, указывается: "В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами".
При этом глава области уточнил, что несколько БПЛА нанесли незначительные повреждения топливным резервуарам, но возгорания не произошло и пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.
По словам Гусева, в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.
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"На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет", - отметил губернатор.
 
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