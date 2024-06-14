https://1prime.ru/20240614/svo-849156555.html

Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области - 14.06.2024, ПРАЙМ

Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

В результате атаки дронов ВСУ нефтебазы в Воронежской области ВСУ резервуары с топливом получили незначительные повреждения, пострадавших нет. Об этом написал в | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T06:02+0300

2024-06-14T06:02+0300

2024-06-14T06:02+0300

спецоперация на украине

дроны

нефтебаза

https://cdnn.1prime.ru/img/83628/68/836286845_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_26870b8da66d8ad27d1439a242dc5433.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. В результате атаки дронов ВСУ нефтебазы в Воронежской области ВСУ резервуары с топливом получили незначительные повреждения, пострадавших нет. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. В сообщении губернатора, в частности, указывается: "В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами". При этом глава области уточнил, что несколько БПЛА нанесли незначительные повреждения топливным резервуарам, но возгорания не произошло и пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.По словам Гусева, в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается. "На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет", - отметил губернатор.

https://1prime.ru/20240613/bpla-849114653.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дроны, нефтебаза