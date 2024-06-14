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"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды
"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды
ВС России в рамках стратегии "тысячи порезов" занимают новые участки фронта – и похоже, что Москва уже начала летнее наступление. Об этом в материале для Myśl... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:55+0300
2024-06-14T10:56+0300
спецоперация на украине
вс россии
наступление
экспертное мнение
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. ВС России в рамках стратегии "тысячи порезов" занимают новые участки фронта – и похоже, что Москва уже начала летнее наступление. Об этом в материале для Myśl Polska пишет обозреватель Кшиштоф Подгурский.Отметив, что ВС России продолжают теснить ВСУ, он задается вопросом: "Что это — уже начало летнего российского наступления? Или просто продолжение, как я это называю, "ползучего наступления" генерала Валерия Герасимова?"Далее Подгурский перечисляет недавние удачные операции ВС РФ по всей 1500-километровой линии фронта и склоняется в пользу того, что Россия начинает летнее наступление. Но сразу же оговаривается, что не следует "ожидать от русских наступательных операций в стиле Второй мировой войны с прорывом линии фронта и глубоким заходом в образовавшиеся бреши танковых клиньев с целью проведения рейдов в глубине оперативного пространства". Ведь в эпоху дронов такие действия невозможны, пишет обозреватель.По его мнению, скорее всего, "это будет серия небольших тактических ударов, которые вынудят ослабленную украинскую армию оставлять все новые и новые оборонительные рубежи".Вместе с тем Подгурский вспоминает о российской военной доктрине, согласно которой, перед наступлением ВС России обязательно проведут ряд маневров, а также интенсивных многоуровневых операций по дезинформации."Для профессионала очевидно, что российская сторона не торопится, действуя планомерно и взвешенно", - заключает обозреватель.
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вс россии, наступление, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС России, наступление, экспертное мнение
10:55 14.06.2024 (обновлено: 10:56 14.06.2024)
 
"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды

MP: российская стратегия "тысячи порезов" оказалась эффективной на фронте

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. ВС России в рамках стратегии "тысячи порезов" занимают новые участки фронта – и похоже, что Москва уже начала летнее наступление. Об этом в материале для Myśl Polska пишет обозреватель Кшиштоф Подгурский.
Отметив, что ВС России продолжают теснить ВСУ, он задается вопросом: "Что это — уже начало летнего российского наступления? Или просто продолжение, как я это называю, "ползучего наступления" генерала Валерия Герасимова?"
Далее Подгурский перечисляет недавние удачные операции ВС РФ по всей 1500-километровой линии фронта и склоняется в пользу того, что Россия начинает летнее наступление. Но сразу же оговаривается, что не следует "ожидать от русских наступательных операций в стиле Второй мировой войны с прорывом линии фронта и глубоким заходом в образовавшиеся бреши танковых клиньев с целью проведения рейдов в глубине оперативного пространства". Ведь в эпоху дронов такие действия невозможны, пишет обозреватель.
По его мнению, скорее всего, "это будет серия небольших тактических ударов, которые вынудят ослабленную украинскую армию оставлять все новые и новые оборонительные рубежи".
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Вместе с тем Подгурский вспоминает о российской военной доктрине, согласно которой, перед наступлением ВС России обязательно проведут ряд маневров, а также интенсивных многоуровневых операций по дезинформации.
"Для профессионала очевидно, что российская сторона не торопится, действуя планомерно и взвешенно", - заключает обозреватель.
 
Спецоперация на УкраинеВС Россиинаступлениеэкспертное мнение
 
 
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