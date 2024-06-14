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"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды

"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды

ВС России в рамках стратегии "тысячи порезов" занимают новые участки фронта – и похоже, что Москва уже начала летнее наступление. Об этом в материале для Myśl... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T10:55+0300

2024-06-14T10:55+0300

2024-06-14T10:56+0300

спецоперация на украине

вс россии

наступление

экспертное мнение

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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. ВС России в рамках стратегии "тысячи порезов" занимают новые участки фронта – и похоже, что Москва уже начала летнее наступление. Об этом в материале для Myśl Polska пишет обозреватель Кшиштоф Подгурский.Отметив, что ВС России продолжают теснить ВСУ, он задается вопросом: "Что это — уже начало летнего российского наступления? Или просто продолжение, как я это называю, "ползучего наступления" генерала Валерия Герасимова?"Далее Подгурский перечисляет недавние удачные операции ВС РФ по всей 1500-километровой линии фронта и склоняется в пользу того, что Россия начинает летнее наступление. Но сразу же оговаривается, что не следует "ожидать от русских наступательных операций в стиле Второй мировой войны с прорывом линии фронта и глубоким заходом в образовавшиеся бреши танковых клиньев с целью проведения рейдов в глубине оперативного пространства". Ведь в эпоху дронов такие действия невозможны, пишет обозреватель.По его мнению, скорее всего, "это будет серия небольших тактических ударов, которые вынудят ослабленную украинскую армию оставлять все новые и новые оборонительные рубежи".Вместе с тем Подгурский вспоминает о российской военной доктрине, согласно которой, перед наступлением ВС России обязательно проведут ряд маневров, а также интенсивных многоуровневых операций по дезинформации."Для профессионала очевидно, что российская сторона не торопится, действуя планомерно и взвешенно", - заключает обозреватель.

https://1prime.ru/20240613/kontrnastup-849131436.html

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вс россии, наступление, экспертное мнение