https://1prime.ru/20240614/svo-849165866.html
"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды
"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды
ВС России в рамках стратегии "тысячи порезов" занимают новые участки фронта – и похоже, что Москва уже начала летнее наступление. Об этом в материале для Myśl... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:55+0300
2024-06-14T10:55+0300
2024-06-14T10:56+0300
спецоперация на украине
вс россии
наступление
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. ВС России в рамках стратегии "тысячи порезов" занимают новые участки фронта – и похоже, что Москва уже начала летнее наступление. Об этом в материале для Myśl Polska пишет обозреватель Кшиштоф Подгурский.Отметив, что ВС России продолжают теснить ВСУ, он задается вопросом: "Что это — уже начало летнего российского наступления? Или просто продолжение, как я это называю, "ползучего наступления" генерала Валерия Герасимова?"Далее Подгурский перечисляет недавние удачные операции ВС РФ по всей 1500-километровой линии фронта и склоняется в пользу того, что Россия начинает летнее наступление. Но сразу же оговаривается, что не следует "ожидать от русских наступательных операций в стиле Второй мировой войны с прорывом линии фронта и глубоким заходом в образовавшиеся бреши танковых клиньев с целью проведения рейдов в глубине оперативного пространства". Ведь в эпоху дронов такие действия невозможны, пишет обозреватель.По его мнению, скорее всего, "это будет серия небольших тактических ударов, которые вынудят ослабленную украинскую армию оставлять все новые и новые оборонительные рубежи".Вместе с тем Подгурский вспоминает о российской военной доктрине, согласно которой, перед наступлением ВС России обязательно проведут ряд маневров, а также интенсивных многоуровневых операций по дезинформации."Для профессионала очевидно, что российская сторона не торопится, действуя планомерно и взвешенно", - заключает обозреватель.
https://1prime.ru/20240613/kontrnastup-849131436.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс россии, наступление, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС России, наступление, экспертное мнение
"Это летнее наступление русских?" Стратегия "тысячи порезов" приносит плоды
MP: российская стратегия "тысячи порезов" оказалась эффективной на фронте
МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ.
ВС России в рамках стратегии "тысячи порезов" занимают новые участки фронта – и похоже, что Москва уже начала летнее наступление. Об этом в материале для Myśl Polska
пишет обозреватель Кшиштоф Подгурский.
Отметив, что ВС России продолжают теснить ВСУ, он задается вопросом: "Что это — уже начало летнего российского наступления? Или просто продолжение, как я это называю, "ползучего наступления" генерала Валерия Герасимова?"
Далее Подгурский перечисляет недавние удачные операции ВС РФ по всей 1500-километровой линии фронта и склоняется в пользу того, что Россия начинает летнее наступление. Но сразу же оговаривается, что не следует "ожидать от русских наступательных операций в стиле Второй мировой войны с прорывом линии фронта и глубоким заходом в образовавшиеся бреши танковых клиньев с целью проведения рейдов в глубине оперативного пространства". Ведь в эпоху дронов такие действия невозможны, пишет обозреватель.
По его мнению, скорее всего, "это будет серия небольших тактических ударов, которые вынудят ослабленную украинскую армию оставлять все новые и новые оборонительные рубежи".
Это провал: в России оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Вместе с тем Подгурский вспоминает о российской военной доктрине, согласно которой, перед наступлением ВС России обязательно проведут ряд маневров, а также интенсивных многоуровневых операций по дезинформации.
"Для профессионала очевидно, что российская сторона не торопится, действуя планомерно и взвешенно", - заключает обозреватель.