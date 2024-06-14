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Запад опасается готовить слишком много украинских пилотов, пишет Politico - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Запад опасается готовить слишком много украинских пилотов, пишет Politico
Запад опасается готовить слишком много украинских пилотов, пишет Politico - 14.06.2024, ПРАЙМ
Запад опасается готовить слишком много украинских пилотов, пишет Politico
Западные государства не хотят обучать слишком большое количество украинских пилотов – опасаются, что пилоты могут растерять приобретенные навыки, пока на... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:31+0300
2024-06-14T11:32+0300
спецоперация на украине
запад
украина
пилоты
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Западные государства не хотят обучать слишком большое количество украинских пилотов – опасаются, что пилоты могут растерять приобретенные навыки, пока на Украину поступит соответствующее количество истребителей. Об этом, говорится в публикации Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.Как утверждают авторы статьи, "западные чиновники хотят избежать выпуска слишком большого числа пилотов до того, как Украина получит достаточное количество истребителей для продолжения обучения".При этом подчеркивается, что в ситуации, когда пилоты не получают необходимое количество летных часов, они утрачивают ранее полученные навыки.Ссылаясь на информацию чиновников США и Евросоюза, Politico пишет, что союзники Украины совершенно намеренно стремятся привести в соответствие число завершающих обучение пилотов с числом истребителей, которые получит Киев. При этом в статье отмечается, что истребители будут поставляться на Украину партиями.Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, ВС России готовы к поставкам на Украину истребителей F-16. Эти самолеты, как подчеркнул глава республики, не способны кардинально изменить ситуацию на поле боя.
https://1prime.ru/20240610/f-16-849030082.html
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запад, украина, пилоты
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, пилоты
11:31 14.06.2024 (обновлено: 11:32 14.06.2024)
 
Запад опасается готовить слишком много украинских пилотов, пишет Politico

Politico: Запад не хочет обучать слишком большое количество украинских пилотов

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntireСамолеты F-16
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntire
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Западные государства не хотят обучать слишком большое количество украинских пилотов – опасаются, что пилоты могут растерять приобретенные навыки, пока на Украину поступит соответствующее количество истребителей. Об этом, говорится в публикации Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
Как утверждают авторы статьи, "западные чиновники хотят избежать выпуска слишком большого числа пилотов до того, как Украина получит достаточное количество истребителей для продолжения обучения".
При этом подчеркивается, что в ситуации, когда пилоты не получают необходимое количество летных часов, они утрачивают ранее полученные навыки.
Ссылаясь на информацию чиновников США и Евросоюза, Politico пишет, что союзники Украины совершенно намеренно стремятся привести в соответствие число завершающих обучение пилотов с числом истребителей, которые получит Киев. При этом в статье отмечается, что истребители будут поставляться на Украину партиями.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
F-16 и аэродромы станут законной целью для России, заявили в Госдуме
10 июня, 12:42
Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, ВС России готовы к поставкам на Украину истребителей F-16. Эти самолеты, как подчеркнул глава республики, не способны кардинально изменить ситуацию на поле боя.
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАпилоты
 
 
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