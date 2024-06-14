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В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам - 14.06.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам
Предложения президента России Владимира Путина по мирным переговорам якобы предполагают отказ Украины от субъектности, заявил советник главы офиса Владимира... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T16:16+0300
2024-06-14T16:16+0300
2024-06-14T16:25+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Предложения президента России Владимира Путина по мирным переговорам якобы предполагают отказ Украины от субъектности, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Российский лидер 14 июня, в пятницу, встретился с руководством Министерства иностранных дел. Он отмечал, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Президент подчеркивал, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны."Новых "мирных предложений" от России нет... "Предложение РФ" выглядит так: отдайте нам ваши территории, откажитесь от своего суверенитета и субъектности, оставьте себя незащищенными (без членства в альянсе, снимите... все санкции полностью и немедленно)", - прокомментировал Подоляк в социальной сети Х.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Путин "на вправе диктовать" Киеву условия мира.
https://1prime.ru/20240614/medvedev-849179362.html
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владимир путин, владимир зеленский, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, УКРАИНА, мирные переговоры
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам
Советник главы офиса зеленского Подоляк отверг предложения Путина по мирным переговорам
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Предложения президента России Владимира Путина по мирным переговорам якобы предполагают отказ Украины от субъектности, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Российский лидер 14 июня, в пятницу, встретился с руководством Министерства иностранных дел. Он отмечал, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Президент подчеркивал, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
"Новых "мирных предложений" от России нет... "Предложение РФ" выглядит так: отдайте нам ваши территории, откажитесь от своего суверенитета и субъектности, оставьте себя незащищенными (без членства в альянсе, снимите... все санкции полностью и немедленно)", - прокомментировал Подоляк в социальной сети Х.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Путин "на вправе диктовать" Киеву условия мира.
Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины