https://1prime.ru/20240614/ukraina-849189126.html

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам - 14.06.2024, ПРАЙМ

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам

Предложения президента России Владимира Путина по мирным переговорам якобы предполагают отказ Украины от субъектности, заявил советник главы офиса Владимира... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T16:16+0300

2024-06-14T16:16+0300

2024-06-14T16:25+0300

спецоперация на украине

владимир путин

владимир зеленский

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Предложения президента России Владимира Путина по мирным переговорам якобы предполагают отказ Украины от субъектности, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Российский лидер 14 июня, в пятницу, встретился с руководством Министерства иностранных дел. Он отмечал, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Президент подчеркивал, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны."Новых "мирных предложений" от России нет... "Предложение РФ" выглядит так: отдайте нам ваши территории, откажитесь от своего суверенитета и субъектности, оставьте себя незащищенными (без членства в альянсе, снимите... все санкции полностью и немедленно)", - прокомментировал Подоляк в социальной сети Х.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Путин "на вправе диктовать" Киеву условия мира.

https://1prime.ru/20240614/medvedev-849179362.html

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владимир путин, владимир зеленский, украина, мирные переговоры