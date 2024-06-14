https://1prime.ru/20240614/ultimatum-849192989.html

Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом

Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом - 14.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом

Владимир Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T17:40+0300

2024-06-14T17:40+0300

2024-06-14T17:51+0300

спецоперация на украине

мир

украина

россия

переговоры

владимир зеленский

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БАРИ (Италия), 14 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине.14 июня Путин назвал условия для переговоров: Киев должен вывести армию из российских новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) и отказаться от вступления в НАТО, так как Москве для заключения мира необходим нейтральный статус Украины."Эти послания являются ультиматумом, они не имеют ничего другого по сравнению с ультиматумом, который он (Путин - ред.) выдвигал раньше", — отметил он в интервью итальянскому каналу Sky TG24 на полях саммита G7 в Италии. Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева.В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

https://1prime.ru/20240614/nato-849187934.html

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мир, украина, россия, переговоры, владимир зеленский