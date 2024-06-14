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Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240614/ultimatum-849192989.html
Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом
Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом - 14.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом
Владимир Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:40+0300
2024-06-14T17:51+0300
спецоперация на украине
мир
украина
россия
переговоры
владимир зеленский
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БАРИ (Италия), 14 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине.14 июня Путин назвал условия для переговоров: Киев должен вывести армию из российских новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) и отказаться от вступления в НАТО, так как Москве для заключения мира необходим нейтральный статус Украины."Эти послания являются ультиматумом, они не имеют ничего другого по сравнению с ультиматумом, который он (Путин - ред.) выдвигал раньше", — отметил он в интервью итальянскому каналу Sky TG24 на полях саммита G7 в Италии. Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева.В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240614/nato-849187934.html
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мир, украина, россия, переговоры, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, МИР, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры, Владимир Зеленский
17:40 14.06.2024 (обновлено: 17:51 14.06.2024)
 
Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом

Зеленский отверг предложения Путина по переговорам, назвав их ультиматумом

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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БАРИ (Италия), 14 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине.
14 июня Путин назвал условия для переговоров: Киев должен вывести армию из российских новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) и отказаться от вступления в НАТО, так как Москве для заключения мира необходим нейтральный статус Украины.
"Эти послания являются ультиматумом, они не имеют ничего другого по сравнению с ультиматумом, который он (Путин - ред.) выдвигал раньше", — отметил он в интервью итальянскому каналу Sky TG24 на полях саммита G7 в Италии.
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15:57
Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева.
В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
Спецоперация на УкраинеМИРУКРАИНАРОССИЯпереговорыВладимир Зеленский
 
 
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