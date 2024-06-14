https://1prime.ru/20240614/ultimatum-849192989.html
Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом
Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом - 14.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом
Владимир Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:40+0300
2024-06-14T17:40+0300
2024-06-14T17:51+0300
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БАРИ (Италия), 14 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине.14 июня Путин назвал условия для переговоров: Киев должен вывести армию из российских новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) и отказаться от вступления в НАТО, так как Москве для заключения мира необходим нейтральный статус Украины."Эти послания являются ультиматумом, они не имеют ничего другого по сравнению с ультиматумом, который он (Путин - ред.) выдвигал раньше", — отметил он в интервью итальянскому каналу Sky TG24 на полях саммита G7 в Италии. Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева.В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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мир, украина, россия, переговоры, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, МИР, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры, Владимир Зеленский
Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом
Зеленский отверг предложения Путина по переговорам, назвав их ультиматумом
БАРИ (Италия), 14 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине.
14 июня Путин назвал условия для переговоров: Киев должен вывести армию из российских новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) и отказаться от вступления в НАТО, так как Москве для заключения мира необходим нейтральный статус Украины.
"Эти послания являются ультиматумом, они не имеют ничего другого по сравнению с ультиматумом, который он (Путин - ред.) выдвигал раньше", — отметил он в интервью итальянскому каналу Sky TG24 на полях саммита G7 в Италии.
В Финляндии появится штаб НАТО
Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева.
В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.