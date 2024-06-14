https://1prime.ru/20240614/zapad-849190866.html
"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости
"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости
Западные страны могут начать переговоры с Россией в обход Украины, считает научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности Каллум... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:08+0300
2024-06-14T17:08+0300
2024-06-14T17:08+0300
спецоперация на украине
запад
россия
украина
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Западные страны могут начать переговоры с Россией в обход Украины, считает научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности Каллум Фрейзер. Его слова приводит газета Politico."У Запада теперь есть два варианта: проявить солидарность с Украиной и не вести переговоры с Россией, либо же пойти в обход Киева и напрямую договориться о какой-нибудь мирной сделке с Москвой", - цитирует издание эксперта.По мнению Фрейзера, конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии, не приведет к мирному соглашению."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.
https://1prime.ru/20240614/noch-849189634.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, россия, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости
Politico: Запад может пойти на переговоры с Россией в обход Украины
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Западные страны могут начать переговоры с Россией в обход Украины, считает научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности Каллум Фрейзер. Его слова приводит газета Politico
.
"У Запада теперь есть два варианта: проявить солидарность с Украиной и не вести переговоры с Россией, либо же пойти в обход Киева и напрямую договориться о какой-нибудь мирной сделке с Москвой", - цитирует издание эксперта.
По мнению Фрейзера, конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии, не приведет к мирному соглашению.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.
В Киеве пугают россиян "очень непростой ночью" после новых условий Путина