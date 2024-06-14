https://1prime.ru/20240614/zapad-849190866.html

"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости

"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости

Западные страны могут начать переговоры с Россией в обход Украины, считает научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности Каллум... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T17:08+0300

2024-06-14T17:08+0300

2024-06-14T17:08+0300

спецоперация на украине

запад

россия

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Западные страны могут начать переговоры с Россией в обход Украины, считает научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности Каллум Фрейзер. Его слова приводит газета Politico."У Запада теперь есть два варианта: проявить солидарность с Украиной и не вести переговоры с Россией, либо же пойти в обход Киева и напрямую договориться о какой-нибудь мирной сделке с Москвой", - цитирует издание эксперта.По мнению Фрейзера, конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии, не приведет к мирному соглашению."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.

https://1prime.ru/20240614/noch-849189634.html

запад

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запад, россия, украина, мирные переговоры