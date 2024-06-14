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"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости
"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости
Западные страны могут начать переговоры с Россией в обход Украины, считает научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности Каллум... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:08+0300
2024-06-14T17:08+0300
спецоперация на украине
запад
россия
украина
мирные переговоры
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Западные страны могут начать переговоры с Россией в обход Украины, считает научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности Каллум Фрейзер. Его слова приводит газета Politico."У Запада теперь есть два варианта: проявить солидарность с Украиной и не вести переговоры с Россией, либо же пойти в обход Киева и напрямую договориться о какой-нибудь мирной сделке с Москвой", - цитирует издание эксперта.По мнению Фрейзера, конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии, не приведет к мирному соглашению."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.
https://1prime.ru/20240614/noch-849189634.html
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запад, россия, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
17:08 14.06.2024
 
"Запад сделает в обход". Украине сообщили плохие новости

Politico: Запад может пойти на переговоры с Россией в обход Украины

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Западные страны могут начать переговоры с Россией в обход Украины, считает научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности Каллум Фрейзер. Его слова приводит газета Politico.
"У Запада теперь есть два варианта: проявить солидарность с Украиной и не вести переговоры с Россией, либо же пойти в обход Киева и напрямую договориться о какой-нибудь мирной сделке с Москвой", - цитирует издание эксперта.
По мнению Фрейзера, конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии, не приведет к мирному соглашению.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.
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