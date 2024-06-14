https://1prime.ru/20240614/zapad-849193137.html

"Полный идиотизм": на Западе высмеяли конференцию по Украине без России

"Полный идиотизм": на Западе высмеяли конференцию по Украине без России - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Полный идиотизм": на Западе высмеяли конференцию по Украине без России

Конференция по Украине без участия России не воспринимается большинством людей на Западе всерьез. Такое мнение выразил агентству РИА Новости голландский... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T17:45+0300

2024-06-14T17:45+0300

2024-06-14T17:45+0300

спецоперация на украине

швейцария

россия

запад

конференция по украине

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Конференция по Украине без участия России не воспринимается большинством людей на Западе всерьез. Такое мнение выразил агентству РИА Новости голландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк."Мы не можем воспринимать серьезно конференцию в Женеве, так как Россия там не принимает участия. Это полный идиотизм. Более того, большинство людей на Западе – журналистов и политиков – не принимает ее всерьез", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам журналиста, все понимают, что для достижения мира на Украине Россия должна принимать участие в саммите. Гителинк отметил, что лучшим решением была бы мирная конференция в Стамбуле, организованная Россией при поддержке Турции, в которой примут участие, в том числе, арабские страны, Индия и Китай.Кроме того, добавил журналист, саммит в Швейцарии не будет мирным, поскольку Владимир Зеленский едет туда, чтобы попросить больше денег и оружия."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.

https://1prime.ru/20240614/shveytsariya-849190322.html

швейцария

запад

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швейцария, россия, запад, конференция по украине