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Медведев допустил вхождение Украины в состав России - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Медведев допустил вхождение Украины в состав России
Медведев допустил вхождение Украины в состав России - 14.06.2024, ПРАЙМ
Медведев допустил вхождение Украины в состав России
Территория всей Украины сперва может стать санитарной зоной, а затем, при желании ее жителей, войти в состав России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T14:36+0300
2024-06-14T14:52+0300
дмитрий медведев
украина
санитарная зона
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Территория всей Украины сперва может стать санитарной зоной, а затем, при желании ее жителей, войти в состав России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил об идее создания "санитарной зоны", озвученной ранее президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обезопасить территорию Россию от вражеских обстрелов. "В эту зону может попасть вся Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза. А потом что? Об этом президент прямо не сказал, но очевидно, что такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России", — написал он в посте во "ВКонтакте".Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240614/medvedev-849179362.html
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дмитрий медведев, украина, санитарная зона, россия
Дмитрий Медведев, УКРАИНА, санитарная зона, Спецоперация на Украине, РОССИЯ
14:36 14.06.2024 (обновлено: 14:52 14.06.2024)
 
Медведев допустил вхождение Украины в состав России

Медведев: вся Украина может стать санитарной зоной, а затем войти в состав РФ

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Территория всей Украины сперва может стать санитарной зоной, а затем, при желании ее жителей, войти в состав России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил об идее создания "санитарной зоны", озвученной ранее президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обезопасить территорию Россию от вражеских обстрелов.
"В эту зону может попасть вся Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза. А потом что? Об этом президент прямо не сказал, но очевидно, что такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России", — написал он в посте во "ВКонтакте".
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Спецоперация на УкраинеДмитрий МедведевУКРАИНАсанитарная зонаРОССИЯ
 
 
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