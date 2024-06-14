https://1prime.ru/20240614/zona-849179676.html

Медведев допустил вхождение Украины в состав России

Медведев допустил вхождение Украины в состав России - 14.06.2024, ПРАЙМ

Медведев допустил вхождение Украины в состав России

Территория всей Украины сперва может стать санитарной зоной, а затем, при желании ее жителей, войти в состав России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T14:36+0300

2024-06-14T14:36+0300

2024-06-14T14:52+0300

дмитрий медведев

украина

санитарная зона

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Территория всей Украины сперва может стать санитарной зоной, а затем, при желании ее жителей, войти в состав России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил об идее создания "санитарной зоны", озвученной ранее президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обезопасить территорию Россию от вражеских обстрелов. "В эту зону может попасть вся Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза. А потом что? Об этом президент прямо не сказал, но очевидно, что такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России", — написал он в посте во "ВКонтакте".Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240614/medvedev-849179362.html

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дмитрий медведев, украина, санитарная зона, россия