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Австрия направит дополнительную гумпомощь Украине и Молдавии
Австрия направит дополнительную гумпомощь Украине и Молдавии - 15.06.2024, ПРАЙМ
Австрия направит дополнительную гумпомощь Украине и Молдавии
Австрия направит дополнительные десять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине и Молдавии, сообщило министерство иностранных дел республики в субботу. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T18:04+0300
2024-06-15T18:04+0300
2024-06-15T18:04+0300
спецоперация на украине
австрия
гуманитарная помощь
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ВЕНА, 15 июн — ПРАЙМ. Австрия направит дополнительные десять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине и Молдавии, сообщило министерство иностранных дел республики в субботу. "Австрия твердо стоит на стороне украинского народа и с первого дня оказывает ему широкую гуманитарную помощь. Теперь к ней добавилось еще десять миллионов евро из Фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий (AKF) министерства иностранных дел. Это означает, что государственная помощь Австрии на сегодняшний день составляет более 250 миллионов евро", — говорится в релизе МИД. С помощью дополнительно выделенных 10 млн евро республика поддерживает усилия гуманитарных организаций на территории Украины и Молдавии. Из них шесть миллионов евро предназначены для организации Nachbar in Not – для оказания экстренной помощи. Также по два миллиона евро получат Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.Австрия, ссылаясь на свой военный нейтралитет, заявляет, что не участвует в финансировании военной помощи Украине, при этом гуманитарную помощь Киеву республика оказывает. В марте текущего года глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что республика, при военной нейтральности в украинском конфликте, не является политически нейтральной. Как пояснял министр, отсутствие политической нейтральности выражается в поддержке Австрией украинских беженцев, отправке Киеву гуманитарной помощи и в "поддержке европейских санкций" против России. Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский отмечал, что политика активного нейтралитета Австрии осталась в прошлом, а все силы австрийского руководства брошены на поддержку Киева и попытки "приписывать Москве все мыслимые и немыслимые грехи".
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австрия, гуманитарная помощь, украина, молдавия
Спецоперация на Украине, АВСТРИЯ, гуманитарная помощь, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ
Австрия направит дополнительную гумпомощь Украине и Молдавии
Австрия направит 10 миллионов евро на гумпомощь Украине и Молдавии
ВЕНА, 15 июн — ПРАЙМ. Австрия направит дополнительные десять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине и Молдавии, сообщило министерство иностранных дел республики в субботу.
"Австрия твердо стоит на стороне украинского народа и с первого дня оказывает ему широкую гуманитарную помощь. Теперь к ней добавилось еще десять миллионов евро из Фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий (AKF) министерства иностранных дел. Это означает, что государственная помощь Австрии на сегодняшний день составляет более 250 миллионов евро", — говорится в релизе МИД.
С помощью дополнительно выделенных 10 млн евро республика поддерживает усилия гуманитарных организаций на территории Украины и Молдавии. Из них шесть миллионов евро предназначены для организации Nachbar in Not – для оказания экстренной помощи.
Также по два миллиона евро получат Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Австрия, ссылаясь на свой военный нейтралитет, заявляет, что не участвует в финансировании военной помощи Украине, при этом гуманитарную помощь Киеву республика оказывает.
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В марте текущего года глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что республика, при военной нейтральности в украинском конфликте, не является политически нейтральной. Как пояснял министр, отсутствие политической нейтральности выражается в поддержке Австрией украинских беженцев, отправке Киеву гуманитарной помощи и в "поддержке европейских санкций" против России.
Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский отмечал, что политика активного нейтралитета Австрии осталась в прошлом, а все силы австрийского руководства брошены на поддержку Киева и попытки "приписывать Москве все мыслимые и немыслимые грехи".