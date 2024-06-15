https://1prime.ru/20240615/avtovaz-849204404.html

В "АвтоВАЗе" рассказали, на кого ориентирована новая Lada Iskra

В "АвтоВАЗе" рассказали, на кого ориентирована новая Lada Iskra - 15.06.2024, ПРАЙМ

В "АвтоВАЗе" рассказали, на кого ориентирована новая Lada Iskra

Новая модель "АвтоВАЗА" - Lada Iskra - презентованная на ПМЭФ-2024, ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T10:17+0300

2024-06-15T10:17+0300

2024-06-15T10:17+0300

россия

lada iskra

авторынок рф

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Новая модель "АвтоВАЗА" - Lada Iskra - презентованная на ПМЭФ-2024, ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого автомобиля, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Дизайн Iskra более динамичный, сбалансированный, я бы сказал, более молодёжный. Как раз на это направлена политика всего нашего бренда. Он молодеет: сейчас средний возраст владельца Lada 42 года, недавно был 44. Мы считаем, что модель Iskra добавит сторонников, ценителей и любителей марки как раз среди молодого поколения", - сказал он, описывая потенциального покупателя новинки. "Кстати, в этой машине очень много функций, завязанных на работе мультимедийных систем, "Яндексе", голосовом управлении. Нам представляется, что именно молодежь будет выбирать Iskra в качестве своего первого автомобиля", - добавил он. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Старт серийного производства Iskra запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. Старт продаж ожидается на рубеже первого и второго кварталов, ориентировочная стоимость сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240605/ladaiskra-848863286.html

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россия, lada iskra, авторынок рф