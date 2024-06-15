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Когда можно не платить. Юрист научил, как избавить детей от чужих долгов

Когда можно не платить. Юрист научил, как избавить детей от чужих долгов - 15.06.2024, ПРАЙМ

Когда можно не платить. Юрист научил, как избавить детей от чужих долгов

Иногда несовершеннолетние получают наследство, которое может стать настоящим обременением из-за долгов. Как быть в этом случае, рассказал агентству “Прайм”... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T03:03+0300

2024-06-15T03:03+0300

2024-06-15T03:03+0300

юрист

адвокат

наследство

эксклюзив

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МОСКВА, 15 июн- ПРАЙМ. Иногда несовершеннолетние получают наследство, которое может стать настоящим обременением из-за долгов. Как быть в этом случае, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Правовые решения" Артур Руновский.В конце мая Верховный суд встал на сторону девочки, получившей в наследство от умершего отца полумиллионный кредит, превышающий стоимость половины квартиры, которая могла ей достаться. Мать как законный представитель ребенка отказалась от наследства за себя и за нее, но Сбербанк попытался взыскать с девочки долг по отцовской кредитке. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСуд с этим согласился, посчитав, что раз она продолжает жить в квартире, то фактически приняла наследство и должна отвечать по долгам. Однако Верховный суд отправил дело на пересмотр, ведь сделки с имуществом несовершеннолетних совершаются к их выгоде, а вхождение в это наследство не соответствовало интересам ребенка из-за долгов.Как подчеркивает адвокат, согласно Гражданскому кодексу, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю имущество и обязанности. “Таким образом, приняв наследство, наследник принимает и долги в пределах стоимости наследуемого имущества. Закон не делает исключений для несовершеннолетних наследников по исполнению ими обязательств по долгам наследодателя”, - объясняет адвокат. В этом случае платить должны их родители или опекуны.Однако, если долги наследодателя обременительны для наследника или превышают стоимость унаследованного имущества, принятие наследства невыгодно. От него можно отказаться, подав нотариусу заявление. В случае несовершеннолетнего это делает его законный представитель, получив предварительно разрешение органа опеки и попечительства.Другими словами, принятие наследства должно отвечать интересам несовершеннолетнего наследника. Заставить сделать это никто не может, подытожил адвокат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

юрист, адвокат, наследство, эксклюзив