https://1prime.ru/20240615/dolgi-849172605.html
Когда можно не платить. Юрист научил, как избавить детей от чужих долгов
Когда можно не платить. Юрист научил, как избавить детей от чужих долгов - 15.06.2024, ПРАЙМ
Когда можно не платить. Юрист научил, как избавить детей от чужих долгов
Иногда несовершеннолетние получают наследство, которое может стать настоящим обременением из-за долгов. Как быть в этом случае, рассказал агентству “Прайм”... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T03:03+0300
2024-06-15T03:03+0300
2024-06-15T03:03+0300
юрист
адвокат
наследство
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МОСКВА, 15 июн- ПРАЙМ. Иногда несовершеннолетние получают наследство, которое может стать настоящим обременением из-за долгов. Как быть в этом случае, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Правовые решения" Артур Руновский.В конце мая Верховный суд встал на сторону девочки, получившей в наследство от умершего отца полумиллионный кредит, превышающий стоимость половины квартиры, которая могла ей достаться. Мать как законный представитель ребенка отказалась от наследства за себя и за нее, но Сбербанк попытался взыскать с девочки долг по отцовской кредитке. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСуд с этим согласился, посчитав, что раз она продолжает жить в квартире, то фактически приняла наследство и должна отвечать по долгам. Однако Верховный суд отправил дело на пересмотр, ведь сделки с имуществом несовершеннолетних совершаются к их выгоде, а вхождение в это наследство не соответствовало интересам ребенка из-за долгов.Как подчеркивает адвокат, согласно Гражданскому кодексу, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю имущество и обязанности. “Таким образом, приняв наследство, наследник принимает и долги в пределах стоимости наследуемого имущества. Закон не делает исключений для несовершеннолетних наследников по исполнению ими обязательств по долгам наследодателя”, - объясняет адвокат. В этом случае платить должны их родители или опекуны.Однако, если долги наследодателя обременительны для наследника или превышают стоимость унаследованного имущества, принятие наследства невыгодно. От него можно отказаться, подав нотариусу заявление. В случае несовершеннолетнего это делает его законный представитель, получив предварительно разрешение органа опеки и попечительства.Другими словами, принятие наследства должно отвечать интересам несовершеннолетнего наследника. Заставить сделать это никто не может, подытожил адвокат.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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Ульяна Крайняя
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юрист, адвокат, наследство, эксклюзив
юрист, адвокат, наследство, Эксклюзив
Когда можно не платить. Юрист научил, как избавить детей от чужих долгов
Юрист Руновский объяснил, как избавить детей от долгов по наследству
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 15 июн- ПРАЙМ. Иногда несовершеннолетние получают наследство, которое может стать настоящим обременением из-за долгов. Как быть в этом случае, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Правовые решения" Артур Руновский.
В конце мая Верховный суд встал на сторону
девочки, получившей в наследство от умершего отца полумиллионный кредит, превышающий стоимость половины квартиры, которая могла ей достаться. Мать как законный представитель ребенка отказалась от наследства за себя и за нее, но Сбербанк попытался взыскать с девочки долг по отцовской кредитке.
Суд с этим согласился, посчитав, что раз она продолжает жить в квартире, то фактически приняла наследство и должна отвечать по долгам. Однако Верховный суд отправил дело на пересмотр, ведь сделки с имуществом несовершеннолетних совершаются к их выгоде, а вхождение в это наследство не соответствовало интересам ребенка из-за долгов.
Как подчеркивает адвокат, согласно Гражданскому кодексу, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю имущество и обязанности. “Таким образом, приняв наследство, наследник принимает и долги в пределах стоимости наследуемого имущества. Закон не делает исключений для несовершеннолетних наследников по исполнению ими обязательств по долгам наследодателя”, - объясняет адвокат. В этом случае платить должны их родители или опекуны.
Однако, если долги наследодателя обременительны для наследника или превышают стоимость унаследованного имущества, принятие наследства невыгодно. От него можно отказаться, подав нотариусу заявление. В случае несовершеннолетнего это делает его законный представитель, получив предварительно разрешение органа опеки и попечительства.
Другими словами, принятие наследства должно отвечать интересам несовершеннолетнего наследника. Заставить сделать это никто не может, подытожил адвокат.
Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца кредиты