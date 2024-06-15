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На Украине признали восстановление всех энергоблоков до зимы невозможным
На Украине признали восстановление всех энергоблоков до зимы невозможным - 15.06.2024, ПРАЙМ
На Украине признали восстановление всех энергоблоков до зимы невозможным
Восстановить всю поврежденную на Украине энергоструктуру до зимы невозможно, рассказал глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T06:19+0300
2024-06-15T06:19+0300
2024-06-15T06:19+0300
украина
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Восстановить всю поврежденную на Украине энергоструктуру до зимы невозможно, рассказал глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все", - сообщил Кудрицкий газете "Украинская правда". Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на следующей неделе, это значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением. Как заявило 22 марта Министерство энергетики Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
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украина, укрэнерго, электричество
УКРАИНА, Укрэнерго, электричество
На Украине признали восстановление всех энергоблоков до зимы невозможным
"Укрэнерго": восстановить до зимы все поврежденные энергоблоки не получится
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Восстановить всю поврежденную на Украине энергоструктуру до зимы невозможно, рассказал глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все", - сообщил Кудрицкий газете "Украинская правда".
Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на следующей неделе, это значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением.
Как заявило 22 марта Министерство энергетики Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.