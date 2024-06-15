Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти - 15.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240615/kazakhstan-849203961.html
Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти
Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти - 15.06.2024, ПРАЙМ
Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти
До конца текущего года Казахстан намерен поставить Германии более миллиона тонн нефти, следует из сообщения "КазМунайГаз". | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T09:17+0300
2024-06-15T09:17+0300
германия
казахстан
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
АЛМА-АТА, 15 июн - ПРАЙМ. До конца текущего года Казахстан намерен поставить Германии более миллиона тонн нефти, следует из сообщения "КазМунайГаз". Отмечается, что председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел в Астане встречу с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили. Согласно данным компании, в 2023 году нефть с Карачаганака в объеме порядка миллиона тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "КазТрансОйла" и "Транснефти".В конце 2022 года Германия с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по "Дружбе" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. В рамках этих договоренностей "Казтрансойл" в 2023 году поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти. А на 2024 год согласованный Астаной и Москвой объем транзита нефти по "Дружбе" в направлении Гермнеании составляет до 1,2 миллиона тонн.
германия
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, казахстан, нефть
ГЕРМАНИЯ, КАЗАХСТАН, Нефть
09:17 15.06.2024
 
Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти

"КазМунайГаз": Казахстан до конца года поставит в Германию более миллиона тонн нефти

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 15 июн - ПРАЙМ. До конца текущего года Казахстан намерен поставить Германии более миллиона тонн нефти, следует из сообщения "КазМунайГаз".
Отмечается, что председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел в Астане встречу с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили.
Согласно данным компании, в 2023 году нефть с Карачаганака в объеме порядка миллиона тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "КазТрансОйла" и "Транснефти".
В конце 2022 года Германия с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по "Дружбе" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. В рамках этих договоренностей "Казтрансойл" в 2023 году поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти. А на 2024 год согласованный Астаной и Москвой объем транзита нефти по "Дружбе" в направлении Гермнеании составляет до 1,2 миллиона тонн.
 
ГЕРМАНИЯКАЗАХСТАННефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала