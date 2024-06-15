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Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти

Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти - 15.06.2024, ПРАЙМ

Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти

До конца текущего года Казахстан намерен поставить Германии более миллиона тонн нефти, следует из сообщения "КазМунайГаз". | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T09:17+0300

2024-06-15T09:17+0300

2024-06-15T09:17+0300

германия

казахстан

нефть

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АЛМА-АТА, 15 июн - ПРАЙМ. До конца текущего года Казахстан намерен поставить Германии более миллиона тонн нефти, следует из сообщения "КазМунайГаз". Отмечается, что председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел в Астане встречу с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили. Согласно данным компании, в 2023 году нефть с Карачаганака в объеме порядка миллиона тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "КазТрансОйла" и "Транснефти".В конце 2022 года Германия с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по "Дружбе" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. В рамках этих договоренностей "Казтрансойл" в 2023 году поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти. А на 2024 год согласованный Астаной и Москвой объем транзита нефти по "Дружбе" в направлении Гермнеании составляет до 1,2 миллиона тонн.

германия

казахстан

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германия, казахстан, нефть