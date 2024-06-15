https://1prime.ru/20240615/rumyniya-849208981.html

Румыния решила оплатить обучение украинских пилотов на F-16

Румыния решила оплатить обучение украинских пилотов на F-16 - 15.06.2024, ПРАЙМ

Румыния решила оплатить обучение украинских пилотов на F-16

Румыния оплатит обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16, сообщает новостной портал Profit.ro. | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T18:22+0300

2024-06-15T18:22+0300

2024-06-15T18:22+0300

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Румыния оплатит обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16, сообщает новостной портал Profit.ro."Румыния оплатит из государственного бюджета, через бюджет Министерства национальной обороны Румынии, расходы на обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16 на военной авиабазе в Фетешти", — утверждается в публикации.Портал приводит отрывок из постановления Минобороны, в котором указаны расходы для оплаты контрактов, проживания и питания украинцев. В них также входит стоимость оборудования, транспортировки и топлива.В документе не указана смета расходов на обучение. Минобороны Румынии отмечает, что уже утвержденные в бюджете средства покроют эти расходы, и дополнительных трат не предвидится.

https://1prime.ru/20240615/obse-849208710.html

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украина, румыния, f-16, обучение