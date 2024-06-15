https://1prime.ru/20240615/ukraina-849202660.html

Эксперт оценил предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине

Эксперт оценил предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине

Предложение российского президента Владимира Путина касательно разрешения украинского конфликта является шансом избежать новой и последней мировой войны. Об... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T07:17+0300

2024-06-15T07:17+0300

2024-06-15T07:17+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – ПРАЙМ. Предложение российского президента Владимира Путина касательно разрешения украинского конфликта является шансом избежать новой и последней мировой войны. Об этом РИА Новости сообщил крымский политический эксперт Владимир Джаралла. "К сожалению, мы идём к прямому столкновению с западным блоком, которое может стать новой и последней мировой войной. Предложения президента Путина - шанс этого избежать", - сказал аналитик.Кроме того, как отметил Джаралла, глава государства дал полную и исчерпывающую характеристику как предыстории украинского конфликта, так и его нынешнего состояния. По его словам, российские власти намерены обеспечить безопасность страны с наименьшими возможными потерями.Как ранее говорил Путин, Россия намерена прекратить огонь на Украине и заявить о готовности к мирным переговорам сразу после ухода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. По его словам, киевское руководство также должно официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://1prime.ru/20240614/spasenie-849200991.html

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россия, украина, владимир путин