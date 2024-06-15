https://1prime.ru/20240615/ukraina-849202660.html
Эксперт оценил предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине
Эксперт оценил предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине
Предложение российского президента Владимира Путина касательно разрешения украинского конфликта является шансом избежать новой и последней мировой войны. Об... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T07:17+0300
2024-06-15T07:17+0300
2024-06-15T07:17+0300
спецоперация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – ПРАЙМ. Предложение российского президента Владимира Путина касательно разрешения украинского конфликта является шансом избежать новой и последней мировой войны. Об этом РИА Новости сообщил крымский политический эксперт Владимир Джаралла. "К сожалению, мы идём к прямому столкновению с западным блоком, которое может стать новой и последней мировой войной. Предложения президента Путина - шанс этого избежать", - сказал аналитик.Кроме того, как отметил Джаралла, глава государства дал полную и исчерпывающую характеристику как предыстории украинского конфликта, так и его нынешнего состояния. По его словам, российские власти намерены обеспечить безопасность страны с наименьшими возможными потерями.Как ранее говорил Путин, Россия намерена прекратить огонь на Украине и заявить о готовности к мирным переговорам сразу после ухода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. По его словам, киевское руководство также должно официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://1prime.ru/20240614/spasenie-849200991.html
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россия, украина, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
Эксперт оценил предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине
Эксперт назвал предложения Путина по Украине шансом не допустить мировую войну
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – ПРАЙМ. Предложение российского президента Владимира Путина касательно разрешения украинского конфликта является шансом избежать новой и последней мировой войны. Об этом РИА Новости сообщил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
"К сожалению, мы идём к прямому столкновению с западным блоком, которое может стать новой и последней мировой войной. Предложения президента Путина - шанс этого избежать", - сказал аналитик.
Кроме того, как отметил Джаралла, глава государства дал полную и исчерпывающую характеристику как предыстории украинского конфликта, так и его нынешнего состояния. По его словам, российские власти намерены обеспечить безопасность страны с наименьшими возможными потерями.
Как ранее говорил Путин, Россия намерена прекратить огонь на Украине и заявить о готовности к мирным переговорам сразу после ухода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. По его словам, киевское руководство также должно официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина