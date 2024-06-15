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"Разнесли на куски". СМИ забили тревогу после российского удара на Украине
"Разнесли на куски". СМИ забили тревогу после российского удара на Украине - 15.06.2024, ПРАЙМ
"Разнесли на куски". СМИ забили тревогу после российского удара на Украине
Вооруженные силы Украины все еЩе держат нужные им истребители на уязвимом для российских сил аэродроме Долгинцево, сетует Дэвид Экс, его слова приводит... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T10:42+0300
2024-06-15T10:42+0300
2024-06-15T10:45+0300
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины все еЩе держат нужные им истребители на уязвимом для российских сил аэродроме Долгинцево, сетует Дэвид Экс, его слова приводит агентство Forbes."Но какое у украинских воздушных сил оправдание тому, что во вторник или незадолго до этого "Ланцет" ударил по явно пригодному для полетов Су-25? На видео, снятом высоколетящим российским разведывательным беспилотником, видно, как один из "Ланцетов" устремляется к припаркованному Су-25 и разносит его на куски. Нет никаких признаков того, что этот "Сухой" был приманкой", — сообщил аналитик.Кроме того, эксперт отметил, что российская армия ранее уже неоднократно атаковала украинские самолеты на вышеуказанном аэродроме, однако солдаты ВСУ продолжают размещать на нем важные для них единицы воздушной техники.Во вторник Минобороны России показало видео уничтожения самолёта Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области барражирующим боеприпасом "Ланцет".
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
"Разнесли на куски". СМИ забили тревогу после российского удара на Украине
Forbes: Украина до сих про держит истребители на уязвимом аэродроме Долгинцево
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины все еЩе держат нужные им истребители на уязвимом для российских сил аэродроме Долгинцево, сетует Дэвид Экс, его слова приводит
агентство Forbes.
"Но какое у украинских воздушных сил оправдание тому, что во вторник или незадолго до этого "Ланцет" ударил по явно пригодному для полетов Су-25? На видео, снятом высоколетящим российским разведывательным беспилотником, видно, как один из "Ланцетов" устремляется к припаркованному Су-25 и разносит его на куски. Нет никаких признаков того, что этот "Сухой" был приманкой", — сообщил аналитик.
Кроме того, эксперт отметил, что российская армия ранее уже неоднократно атаковала украинские самолеты на вышеуказанном аэродроме, однако солдаты ВСУ продолжают размещать на нем важные для них единицы воздушной техники.
Во вторник Минобороны России показало видео уничтожения самолёта Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области барражирующим боеприпасом "Ланцет".
США по-прежнему против ударов ВСУ американским оружием по России