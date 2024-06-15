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"Минута чрезмерной самонадеянности". Россия не допустит "мира по-украински" - 15.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240615/ukraina-849205008.html
"Минута чрезмерной самонадеянности". Россия не допустит "мира по-украински"
"Минута чрезмерной самонадеянности". Россия не допустит "мира по-украински" - 15.06.2024, ПРАЙМ
"Минута чрезмерной самонадеянности". Россия не допустит "мира по-украински"
Из-за провалов Вооруженных сил Украины на поле боя мирное урегулирование украинского конфликт в соответствии с формулой Владимира Зеленского невозможно. Об этом | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T11:41+0300
2024-06-15T11:41+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Из-за провалов Вооруженных сил Украины на поле боя мирное урегулирование украинского конфликт в соответствии с формулой Владимира Зеленского невозможно. Об этом сообщает издание Al Mayadeen."Если внимательно посмотреть на "формулу мира", которой придерживается Владимир Зеленский, то окажется, что это не более чем документ о капитуляции России. Он мог быть принят, если бы Украина доминировала на поле боя. В таком случае у нее была бы сильная переговорная позиция, позволяющая ей диктовать свои условия. Но то, что Зеленский настаивает на своей "формуле мира" в разгар поражения ВСУ, заставляет задуматься о том, как киевский режим представляет себе урегулирование конфликта с Россией", — сообщается в материале газеты.Кроме того, автор статьи пишет, что даже постоянные транши военной помощи со стороны Запада не спасают ВСУ. Обозреватель предположил, что в скором времени союзники Украины признают невозможность ее победы над Россией и вступят с ней в переговоры.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.В свою очередь лидеры стран НАТО отвергли инициативу российского лидера. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что отвержение Западом мирной инициативы Путина демонстрирует их намерение продолжить воевать с Москвой руками украинцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240614/nato-849187218.html
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россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
11:41 15.06.2024
 
"Минута чрезмерной самонадеянности". Россия не допустит "мира по-украински"

Al Mayadeen: мира по-украински никогда не будет – из-за провала ВСУ на фронте

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Из-за провалов Вооруженных сил Украины на поле боя мирное урегулирование украинского конфликт в соответствии с формулой Владимира Зеленского невозможно. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.
"Если внимательно посмотреть на "формулу мира", которой придерживается Владимир Зеленский, то окажется, что это не более чем документ о капитуляции России. Он мог быть принят, если бы Украина доминировала на поле боя. В таком случае у нее была бы сильная переговорная позиция, позволяющая ей диктовать свои условия. Но то, что Зеленский настаивает на своей "формуле мира" в разгар поражения ВСУ, заставляет задуматься о том, как киевский режим представляет себе урегулирование конфликта с Россией", — сообщается в материале газеты.
Кроме того, автор статьи пишет, что даже постоянные транши военной помощи со стороны Запада не спасают ВСУ. Обозреватель предположил, что в скором времени союзники Украины признают невозможность ее победы над Россией и вступят с ней в переговоры.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине
Вчера, 15:47
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
В свою очередь лидеры стран НАТО отвергли инициативу российского лидера. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что отвержение Западом мирной инициативы Путина демонстрирует их намерение продолжить воевать с Москвой руками украинцев.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
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