Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией - 15.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240615/ukraina-849207151.html
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией - 15.06.2024, ПРАЙМ
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией
Украина не пойдет на территориальные уступки для мирного решения конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T15:21+0300
2024-06-15T15:21+0300
спецоперация на украине
украина
андрей ермак
владимир путин
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Украина не пойдет на территориальные уступки для мирного решения конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Не будет компромиссов в вопросе независимости, суверенитета и территориальной целостности", — заявил киевский чиновник.Он добавил, власти Украины намерены представить свой "мирный план" представителям России.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Путин отметил, что боевые действия прекратятся, как только Киев согласится на это условие, и Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО.
https://1prime.ru/20240615/grossi-849206876.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, андрей ермак, владимир путин, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Андрей Ермак, Владимир Путин, СВО
15:21 15.06.2024
 
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина не готова к уступкам в вопросе территорий

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Украина не пойдет на территориальные уступки для мирного решения конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Не будет компромиссов в вопросе независимости, суверенитета и территориальной целостности", — заявил киевский чиновник.
Он добавил, власти Украины намерены представить свой "мирный план" представителям России.
В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Путин отметил, что боевые действия прекратятся, как только Киев согласится на это условие, и Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
Глава МАГАТЭ заявил, что не примет участие в саммите по Украине
14:41
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНААндрей ЕрмакВладимир ПутинСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала