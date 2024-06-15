https://1prime.ru/20240615/ukraina-849207151.html

Ермак сделал заявление о переговорах с Россией

Ермак сделал заявление о переговорах с Россией - 15.06.2024, ПРАЙМ

Ермак сделал заявление о переговорах с Россией

Украина не пойдет на территориальные уступки для мирного решения конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T15:21+0300

2024-06-15T15:21+0300

2024-06-15T15:21+0300

спецоперация на украине

украина

андрей ермак

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Украина не пойдет на территориальные уступки для мирного решения конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Не будет компромиссов в вопросе независимости, суверенитета и территориальной целостности", — заявил киевский чиновник.Он добавил, власти Украины намерены представить свой "мирный план" представителям России.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Путин отметил, что боевые действия прекратятся, как только Киев согласится на это условие, и Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО.

https://1prime.ru/20240615/grossi-849206876.html

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украина, андрей ермак, владимир путин, сво