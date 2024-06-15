https://1prime.ru/20240615/ukraina-849207466.html

СМИ опубликовала якобы проект договора между РФ и Украиной 2022 года

СМИ опубликовала якобы проект договора между РФ и Украиной 2022 года - 15.06.2024, ПРАЙМ

СМИ опубликовала якобы проект договора между РФ и Украиной 2022 года

New York Times опубликовала документ, который якобы является проектом договора между Россией и Украиной от 15 апреля 2022 года. | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T15:49+0300

2024-06-15T15:49+0300

2024-06-15T15:49+0300

спецоперация на украине

россия

украина

мирный договор

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ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. New York Times опубликовала документ, который якобы является проектом договора между Россией и Украиной от 15 апреля 2022 года. В проекте договора Украина названа постоянно нейтральным государством, а гарантами её безопасности — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция. При этом статус Белоруссии не согласован с Украиной, а статус Турции — с Россией."Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в конституции Украины. Государства-гаранты признают, уважают и гарантируют статус Украины как постоянно нейтрального государства, а также обязуются обеспечить соблюдение данного статуса на международном уровне", —говорится в документе. Из документа следует, что Украина отказалась обсуждать его статьи о взаимном с Россией снятии санкций, запретов и ограничительных мер, введенных с 2014 года, а также прекращении разбирательств по межгосударственным искам. Отказ обусловлен отсутствием этого вопроса в "Стамбульском коммюнике" от 29 марта 2022 года. Согласно одной из статей проекта, русский язык является официальным и функционирует наравне с украинским во всех учреждениях и институтах Украины. Также сказано, что Украина в течение 30 дней должна снять все ограничения на использование русского языка, но украинская сторона отказалась это обсуждать.Кроме того, она отказалась обсуждать и статью о запрете пропаганды и организаций, основанных на идеях о превосходстве лиц определенного происхождения над другими, в том числе фашизма, нацизма, неонацизма и агрессивного национализма. Предполагалось, что Украина должна была в течение 30 дней после подписания договора отменить все законы о нацификации и героизации нацизма. В конце ноября 2023 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что с весны 2022 года военные действия могли завершиться, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с Россией в Стамбуле бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев не подписывать соглашения с РФ, "а просто воевать".В феврале 2024 года Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что в 2022 году переговоры с Украиной были почти завершены, но после отвода российских войск из-под Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности. Зеленский затем запретил вести переговоры с Россией на законодательном уровне. Путин неоднократно заявлял, что Россия не отказывалась от переговоров.

https://1prime.ru/20240615/grossi-849206876.html

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россия, украина, мирный договор