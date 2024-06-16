https://1prime.ru/20240616/avtomat-849176376.html

Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат"

Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат" - 16.06.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат"

Нейтральная передача выполняет функцию своеобразного предохранителя, страхующего водителя от случайных переключений коробки. Это особенно важно, если речь идет... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T03:03+0300

2024-06-16T03:03+0300

2024-06-16T03:03+0300

авто

егор васильев

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/76330/90/763309071_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_5fb2ac80bddd4a8400e22b4069a652e4.jpg

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Нейтральная передача выполняет функцию своеобразного предохранителя, страхующего водителя от случайных переключений коробки. Это особенно важно, если речь идет о режимах Drive и Rear в АКПП, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев."Логика работы коробок должна исключать случайные переключения между задним и передним ходом", - указывает специалист. В классических автоматах это можно сделать, минуя "нейтраль". В этом случае срабатывает механическая защита, исключающая повреждение дорогого узла. У более современных коробок, в которых реализован режим управления Shift by Wire, переключиться, минуя "нейтраль", уже не получится, отмечает эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТакже режим "нейтраль" может использоваться для буксировки авто. Но перед этим следует почитать инструкцию по эксплуатации, поскольку для конкретной модели возможно ограничение скорости буксировки на нейтральной передаче.По сути в этом режиме коробка передач отключается от колес, позволяя им свободно катиться. А в некоторых случаях (на “механике”) возможно и движение на "нейтралке" накатом с заведенным мотором. Например, если у вас катастрофически мало бензина и вы пытаетесь дотянуть до заправки. Но увлекаться этим не следует, поскольку в этом режиме машина лишается возможности управляться при помощи педали газа и превращается в безвольно катящуюся телегу.В случае с АКПП возможностей использовать нейтральную передачу крайне мало - по сути это лишь буксировка на короткие расстояния либо в аварийных случаях. Переключать коробку на “нейтралку” не стоит даже на остановках - это никак не влияет на износ агрегата и не экономит топливо, заключил Васильев.

https://1prime.ru/20240601/import-848716136.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

авто, егор васильев, эксклюзив