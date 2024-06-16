https://1prime.ru/20240616/avtomat-849176376.html
Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат"
Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат" - 16.06.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат"
Нейтральная передача выполняет функцию своеобразного предохранителя, страхующего водителя от случайных переключений коробки. Это особенно важно, если речь идет... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T03:03+0300
2024-06-16T03:03+0300
2024-06-16T03:03+0300
авто
егор васильев
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/76330/90/763309071_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_5fb2ac80bddd4a8400e22b4069a652e4.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Нейтральная передача выполняет функцию своеобразного предохранителя, страхующего водителя от случайных переключений коробки. Это особенно важно, если речь идет о режимах Drive и Rear в АКПП, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев."Логика работы коробок должна исключать случайные переключения между задним и передним ходом", - указывает специалист. В классических автоматах это можно сделать, минуя "нейтраль". В этом случае срабатывает механическая защита, исключающая повреждение дорогого узла. У более современных коробок, в которых реализован режим управления Shift by Wire, переключиться, минуя "нейтраль", уже не получится, отмечает эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТакже режим "нейтраль" может использоваться для буксировки авто. Но перед этим следует почитать инструкцию по эксплуатации, поскольку для конкретной модели возможно ограничение скорости буксировки на нейтральной передаче.По сути в этом режиме коробка передач отключается от колес, позволяя им свободно катиться. А в некоторых случаях (на “механике”) возможно и движение на "нейтралке" накатом с заведенным мотором. Например, если у вас катастрофически мало бензина и вы пытаетесь дотянуть до заправки. Но увлекаться этим не следует, поскольку в этом режиме машина лишается возможности управляться при помощи педали газа и превращается в безвольно катящуюся телегу.В случае с АКПП возможностей использовать нейтральную передачу крайне мало - по сути это лишь буксировка на короткие расстояния либо в аварийных случаях. Переключать коробку на “нейтралку” не стоит даже на остановках - это никак не влияет на износ агрегата и не экономит топливо, заключил Васильев.
https://1prime.ru/20240601/import-848716136.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76330/90/763309071_0:0:3555:2666_1920x0_80_0_0_20230762ac13fc30b29fa7ea5875d8f8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
авто, егор васильев, эксклюзив
Авто, Егор Васильев, Эксклюзив
Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат"
Автоэксперт Васильев раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат"
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Нейтральная передача выполняет функцию своеобразного предохранителя, страхующего водителя от случайных переключений коробки. Это особенно важно, если речь идет о режимах Drive и Rear в АКПП, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
"Логика работы коробок должна исключать случайные переключения между задним и передним ходом", - указывает специалист. В классических автоматах это можно сделать, минуя "нейтраль". В этом случае срабатывает механическая защита, исключающая повреждение дорогого узла. У более современных коробок, в которых реализован режим управления Shift by Wire, переключиться, минуя "нейтраль", уже не получится, отмечает эксперт.
Также режим "нейтраль" может использоваться для буксировки авто. Но перед этим следует почитать инструкцию по эксплуатации, поскольку для конкретной модели возможно ограничение скорости буксировки на нейтральной передаче.
По сути в этом режиме коробка передач отключается от колес, позволяя им свободно катиться. А в некоторых случаях (на “механике”) возможно и движение на "нейтралке" накатом с заведенным мотором. Например, если у вас катастрофически мало бензина и вы пытаетесь дотянуть до заправки. Но увлекаться этим не следует, поскольку в этом режиме машина лишается возможности управляться при помощи педали газа и превращается в безвольно катящуюся телегу.
В случае с АКПП возможностей использовать нейтральную передачу крайне мало - по сути это лишь буксировка на короткие расстояния либо в аварийных случаях. Переключать коробку на “нейтралку” не стоит даже на остановках - это никак не влияет на износ агрегата и не экономит топливо, заключил Васильев.
Очень дорого, но все равно покупают. Что творится с ценами на авторынке