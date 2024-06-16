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Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат" - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат"
Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат" - 16.06.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат"
Нейтральная передача выполняет функцию своеобразного предохранителя, страхующего водителя от случайных переключений коробки. Это особенно важно, если речь идет... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T03:03+0300
2024-06-16T03:03+0300
авто
егор васильев
эксклюзив
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Нейтральная передача выполняет функцию своеобразного предохранителя, страхующего водителя от случайных переключений коробки. Это особенно важно, если речь идет о режимах Drive и Rear в АКПП, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев."Логика работы коробок должна исключать случайные переключения между задним и передним ходом", - указывает специалист. В классических автоматах это можно сделать, минуя "нейтраль". В этом случае срабатывает механическая защита, исключающая повреждение дорогого узла. У более современных коробок, в которых реализован режим управления Shift by Wire, переключиться, минуя "нейтраль", уже не получится, отмечает эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТакже режим "нейтраль" может использоваться для буксировки авто. Но перед этим следует почитать инструкцию по эксплуатации, поскольку для конкретной модели возможно ограничение скорости буксировки на нейтральной передаче.По сути в этом режиме коробка передач отключается от колес, позволяя им свободно катиться. А в некоторых случаях (на “механике”) возможно и движение на "нейтралке" накатом с заведенным мотором. Например, если у вас катастрофически мало бензина и вы пытаетесь дотянуть до заправки. Но увлекаться этим не следует, поскольку в этом режиме машина лишается возможности управляться при помощи педали газа и превращается в безвольно катящуюся телегу.В случае с АКПП возможностей использовать нейтральную передачу крайне мало - по сути это лишь буксировка на короткие расстояния либо в аварийных случаях. Переключать коробку на “нейтралку” не стоит даже на остановках - это никак не влияет на износ агрегата и не экономит топливо, заключил Васильев.
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авто, егор васильев, эксклюзив
Авто, Егор Васильев, Эксклюзив
03:03 16.06.2024
 
Автоэксперт раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат"

Автоэксперт Васильев раскрыл, какое действие убережет дорогую коробку "автомат"

© fotolia.com / George DolgikhАвтоматическая коробка передач
Автоматическая коробка передач - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© fotolia.com / George Dolgikh
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Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Нейтральная передача выполняет функцию своеобразного предохранителя, страхующего водителя от случайных переключений коробки. Это особенно важно, если речь идет о режимах Drive и Rear в АКПП, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
"Логика работы коробок должна исключать случайные переключения между задним и передним ходом", - указывает специалист. В классических автоматах это можно сделать, минуя "нейтраль". В этом случае срабатывает механическая защита, исключающая повреждение дорогого узла. У более современных коробок, в которых реализован режим управления Shift by Wire, переключиться, минуя "нейтраль", уже не получится, отмечает эксперт.
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Также режим "нейтраль" может использоваться для буксировки авто. Но перед этим следует почитать инструкцию по эксплуатации, поскольку для конкретной модели возможно ограничение скорости буксировки на нейтральной передаче.
По сути в этом режиме коробка передач отключается от колес, позволяя им свободно катиться. А в некоторых случаях (на “механике”) возможно и движение на "нейтралке" накатом с заведенным мотором. Например, если у вас катастрофически мало бензина и вы пытаетесь дотянуть до заправки. Но увлекаться этим не следует, поскольку в этом режиме машина лишается возможности управляться при помощи педали газа и превращается в безвольно катящуюся телегу.
В случае с АКПП возможностей использовать нейтральную передачу крайне мало - по сути это лишь буксировка на короткие расстояния либо в аварийных случаях. Переключать коробку на “нейтралку” не стоит даже на остановках - это никак не влияет на износ агрегата и не экономит топливо, заключил Васильев.
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
Очень дорого, но все равно покупают. Что творится с ценами на авторынке
1 июня, 04:30
 
АвтоЕгор ВасильевЭксклюзив
 
 
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