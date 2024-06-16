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"ВкусВилл" пересмотрел свой ассортимент после вспышки ботулизма
"ВкусВилл" пересмотрел свой ассортимент после вспышки ботулизма - 16.06.2024, ПРАЙМ
"ВкусВилл" пересмотрел свой ассортимент после вспышки ботулизма
Сеть "ВкусВилл" сняла с продаж салат с тунцом, который потенциально оказался в группе риска после вспышки ботулизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T17:51+0300
2024-06-16T17:51+0300
2024-06-16T17:51+0300
происшествия
россия
отравление
вкусвилл
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Сеть "ВкусВилл" сняла с продаж салат с тунцом, который потенциально оказался в группе риска после вспышки ботулизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. В сети также подчеркнули, что не получали аналогичных жалоб от покупателей. При этом уточнили, что позиции "Салата лобио" от изготовителя "Локалкитчен" и не было ассортименте. "Нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашей сети. Ситуация находится под нашим контролем, мы на постоянной связи с Роспотребнадзором", — добавили там Ранее "Кухня на районе" после отравления москвичей салатом временно остановила работу приложения.В Москве возбудили уголовное дело после отравления 10 человек ботулизмом. Роспотребнадзор после этого приостановил оборот двух видов продукции: "Салат лобио" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком". Их не рекомендуют употреблять в пищу, а приобретенные ранее советуют утилизировать. Следователи обыскивают места реализации этой продукции.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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россия, отравление, вкусвилл
Происшествия, РОССИЯ, отравление, Вкусвилл
"ВкусВилл" пересмотрел свой ассортимент после вспышки ботулизма
"ВкусВилл" пересмотрел свой ассортимент после вспышки ботулизма
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Сеть "ВкусВилл" сняла с продаж салат с тунцом, который потенциально оказался в группе риска после вспышки ботулизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
В сети также подчеркнули, что не получали аналогичных жалоб от покупателей. При этом уточнили, что позиции "Салата лобио" от изготовителя "Локалкитчен" и не было ассортименте.
"Нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашей сети. Ситуация находится под нашим контролем, мы на постоянной связи с Роспотребнадзором", — добавили там
Ранее "Кухня на районе" после отравления москвичей салатом временно остановила работу приложения.
В Москве возбудили уголовное дело после отравления 10 человек ботулизмом. Роспотребнадзор после этого приостановил оборот двух видов продукции: "Салат лобио" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком". Их не рекомендуют употреблять в пищу, а приобретенные ранее советуют утилизировать. Следователи обыскивают места реализации этой продукции.
"Вкусвилл" начал использовать упаковку из банановых листьев
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).