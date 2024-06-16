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Сунак раскрыл, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине - 16.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240616/ukraina-849211346.html
Сунак раскрыл, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине
Сунак раскрыл, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине - 16.06.2024, ПРАЙМ
Сунак раскрыл, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине
Урегулирование конфликта на Украине и установление там "прочного мира" должны строиться на приемлемых для Киева условиях, заявил британский премьер-министр Риши | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T05:24+0300
2024-06-16T05:25+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине и установление там "прочного мира" должны строиться на приемлемых для Киева условиях, заявил британский премьер-министр Риши Сунак на полях "мирной конференции" по Украине в Швейцарии."Сегодняшний саммит демонстрирует решимость международного сообщества положить конец войне на Украине и страданиям, вернуть мир на европейский континент. Война по-разному повлияла на людей, в том числе в нашей стране (привела к росту - ред.) счетов за электроэнергию. Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН", - заявил премьер. Видео с пресс-подходом премьера публикует телеканал Sky News. Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://1prime.ru/20240615/italiya-849208565.html
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россия, украина, британия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, БРИТАНИЯ
05:24 16.06.2024 (обновлено: 05:25 16.06.2024)
 
Сунак раскрыл, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине

Сунак: мир на Украине должен быть установлен на приемлемых для Киева условиях

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине и установление там "прочного мира" должны строиться на приемлемых для Киева условиях, заявил британский премьер-министр Риши Сунак на полях "мирной конференции" по Украине в Швейцарии.
"Сегодняшний саммит демонстрирует решимость международного сообщества положить конец войне на Украине и страданиям, вернуть мир на европейский континент. Война по-разному повлияла на людей, в том числе в нашей стране (привела к росту - ред.) счетов за электроэнергию. Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН", - заявил премьер. Видео с пресс-подходом премьера публикует телеканал Sky News.
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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Вчера, 17:13
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАБРИТАНИЯ
 
 
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