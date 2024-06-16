https://1prime.ru/20240616/ukraina-849211346.html

Сунак раскрыл, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине

Сунак раскрыл, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине - 16.06.2024, ПРАЙМ

Сунак раскрыл, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине

Урегулирование конфликта на Украине и установление там "прочного мира" должны строиться на приемлемых для Киева условиях, заявил британский премьер-министр Риши | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T05:24+0300

2024-06-16T05:24+0300

2024-06-16T05:25+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Урегулирование конфликта на Украине и установление там "прочного мира" должны строиться на приемлемых для Киева условиях, заявил британский премьер-министр Риши Сунак на полях "мирной конференции" по Украине в Швейцарии."Сегодняшний саммит демонстрирует решимость международного сообщества положить конец войне на Украине и страданиям, вернуть мир на европейский континент. Война по-разному повлияла на людей, в том числе в нашей стране (привела к росту - ред.) счетов за электроэнергию. Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН", - заявил премьер. Видео с пресс-подходом премьера публикует телеканал Sky News. Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

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