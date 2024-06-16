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"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240616/ukraina-849217583.html
"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации
"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации - 16.06.2024, ПРАЙМ
"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации
предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T16:30+0300
2024-06-16T16:30+0300
спецоперация на украине
украина
россия
одесса
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Конфликт на Украине достиг поворотного момента, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Вы знаете, сегодняшний день был важен тем, что он знаменует собой еще один, скажем так, поворотный момент (в конфликте — прим ред.). Теперь он будет расширяться", — отметил он.По мнению эксперта, западные страны играют с огнем, и их усилия по эскалации ситуации только приведут к еще большему конфликту и расширению его зоны. Если они сейчас откажутся от мирного плана Москвы, Украина может утратить контроль не только над Одессой, но и над Киевом." Все изменилось. Он (Владимир Путин — прим. ред.) ничего не сказал об Одессе, оставил ее вне обсуждения, это то, о чем они еще могут потенциально договориться, если Украина примет это предложение", — резюмировал он.В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.
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украина, россия, одесса
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Одесса
16:30 16.06.2024
 
"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации

Джонсон: украинский конфликт достиг поворотного момента

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Конфликт на Украине достиг поворотного момента, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Вы знаете, сегодняшний день был важен тем, что он знаменует собой еще один, скажем так, поворотный момент (в конфликте — прим ред.). Теперь он будет расширяться", — отметил он.
По мнению эксперта, западные страны играют с огнем, и их усилия по эскалации ситуации только приведут к еще большему конфликту и расширению его зоны. Если они сейчас откажутся от мирного плана Москвы, Украина может утратить контроль не только над Одессой, но и над Киевом.
" Все изменилось. Он (Владимир Путин — прим. ред.) ничего не сказал об Одессе, оставил ее вне обсуждения, это то, о чем они еще могут потенциально договориться, если Украина примет это предложение", — резюмировал он.
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Страны БРИКС не подписали итоговую декларацию конференции по Украине
15:09
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯОдесса
 
 
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