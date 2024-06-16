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Глава ЕК заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Глава ЕК заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС
Глава ЕК заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС - 16.06.2024, ПРАЙМ
Глава ЕК заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС
Украина имеет право "сопротивляться", а ЕС и другие партнеры должны оказывать Киеву соответствующую помощь, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T17:16+0300
2024-06-16T17:16+0300
спецоперация на украине
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн — ПРАЙМ. Украина имеет право "сопротивляться", а ЕС и другие партнеры должны оказывать Киеву соответствующую помощь, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам конференции в Швейцарии. "Важно, чтобы Украина могла сопротивляться агрессии, так как у нее есть это право в соответствии с Уставом ООН, так же, как у ЕС и многих партнеров в мире есть право поддерживать сопротивление Украины, чтобы она могла выжить", — заявила фон дер Ляйен. Глава ЕК заявила, что для достижения мира потребуются "терпение и решимость", и только украинцы могут определять его условия. Она назвала неприемлемыми предложения президента России Владимира Путина, подчеркнув, что Россия может участвовать в урегулировании только после того, как объявит о своей готовности к миру "на условиях Устава ООН".14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.
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украина, урсула фон дер ляйен, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, СВО
17:16 16.06.2024
 
Глава ЕК заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС

Глава ЕК после саммита заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн — ПРАЙМ. Украина имеет право "сопротивляться", а ЕС и другие партнеры должны оказывать Киеву соответствующую помощь, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам конференции в Швейцарии.
"Важно, чтобы Украина могла сопротивляться агрессии, так как у нее есть это право в соответствии с Уставом ООН, так же, как у ЕС и многих партнеров в мире есть право поддерживать сопротивление Украины, чтобы она могла выжить", — заявила фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила, что для достижения мира потребуются "терпение и решимость", и только украинцы могут определять его условия. Она назвала неприемлемыми предложения президента России Владимира Путина, подчеркнув, что Россия может участвовать в урегулировании только после того, как объявит о своей готовности к миру "на условиях Устава ООН".
14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС
16:45
Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенСВО
 
 
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