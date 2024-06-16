https://1prime.ru/20240616/ukraina-849217863.html

Глава ЕК заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС

Глава ЕК заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС - 16.06.2024, ПРАЙМ

Глава ЕК заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС

Украина имеет право "сопротивляться", а ЕС и другие партнеры должны оказывать Киеву соответствующую помощь, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T17:16+0300

2024-06-16T17:16+0300

2024-06-16T17:16+0300

спецоперация на украине

украина

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн — ПРАЙМ. Украина имеет право "сопротивляться", а ЕС и другие партнеры должны оказывать Киеву соответствующую помощь, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам конференции в Швейцарии. "Важно, чтобы Украина могла сопротивляться агрессии, так как у нее есть это право в соответствии с Уставом ООН, так же, как у ЕС и многих партнеров в мире есть право поддерживать сопротивление Украины, чтобы она могла выжить", — заявила фон дер Ляйен. Глава ЕК заявила, что для достижения мира потребуются "терпение и решимость", и только украинцы могут определять его условия. Она назвала неприемлемыми предложения президента России Владимира Путина, подчеркнув, что Россия может участвовать в урегулировании только после того, как объявит о своей готовности к миру "на условиях Устава ООН".14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.

https://1prime.ru/20240616/ukraina-849217717.html

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украина, урсула фон дер ляйен, сво